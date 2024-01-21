Рейс из Казани в Дубай задерживается на 40 часов
Рейс из Казани в Дубай авиакомпании Flydubai задерживается уже на 40 часов. Согласно информации Flightradar24, на 21 января его статус «неизвестен».
По расписанию рейс FZ 974 должен был вылететь еще накануне, 20 января, в 01:45, но до сих пор не вылетел.
В пресс-службе аэропорта Казани сообщили «Известиям», что получили информацию от авиакомпании о смене времени вылета.
«Вопросы, касающиеся переноса времени вылета, находятся главным образом в ведении авиаперевозчиков. <...> Мы получили информацию от авиакомпании о смене времени вылета», — сказано в заявлении пресс-службы аэропорта.
Одна из пассажирок Лилия рассказала 21 января изданию KazanFirst подробности случившегося. По ее словам, ночью 20 января самолет должен был отправиться в Дубай, однако судно простояло два часа на взлетно-посадочной полосе, после чего людей высадили и вернули багаж. По ее словам, информации о возврате денежных средств за билеты пока нет.
Ранее, 17 января, сообщалось, что в аэропорту Казани было задержано 16 рейсов из-за сильного ветра и метели. В пресс-службе воздушной гавани города рассказали, что в ночь из-за метеоусловий (порывы ветра до 20 м/с, видимость — менее 2 тыс. м) не удалось осуществить посадку некоторых самолетов в аэропорту.