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В аэропорту Казани задержаны и отменены авиарейсы из-за сильного ветра и метели

В аэропорту Казани задержаны и отменены авиарейсы из-за сильного ветра и метели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В аэропорту Казани задержано 16 рейсов из-за сильного ветра и метели, следует 17 января из данных онлайн-табло аэропорта.

Задерживаются авиарейсы из Казани в Москву, Санкт-Петербург и Горно-Алтайск, а также прибытие в Казань самолетов из Томска, Душанбе, Худжанда, Москвы и Санкт-Петербурга.

В пресс-службе воздушной гавани Казани сообщили, что в ночь на 17 января из-за метеоусловий (порывы ветра до 20 м/с, видимость — менее 2 тыс. м) не удалось осуществить посадку некоторых самолетов в аэропорту.

«С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта в соответствии с ФАП-82 (Федеральные авиационные правила). Предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице», — отметили ТАСС в пресс-службе.

На данный момент посадка и вылет бортов в аэропорту Казани осуществляются по фактической погоде.

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Кроме того, в Татарстане временно ограничено движение автотранспорта на участках дорог федерального значения из-за непогоды. Водителей призвали отложить дальние поездки в ближайшие сутки. ГУ МЧС по региону предупредило, что днем 17 января на территории республики ожидаются ветер 17–22 м/с, метель, сильный снег и образование снежных заносов.

По данным ГУ МЧС по Татарстану, днем 17 января на территории республики ожидается ветер 17–22 м/с, метель с ухудшением видимости, сильный снег и образование снежных заносов на дороге.

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