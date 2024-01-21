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Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил тяжелый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 21 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что расчет ЗРК получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта в ходе боевого дежурства с пункта временного наблюдения. После проведения дополнительной разведки дрон был идентифицирован и взят на сопровождение. Расчет «Стрела-10» захватил цель, принял команду на уничтожение, после чего зенитная управляемая ракета ликвидировала беспилотник.

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Ранее, 17 января, расчет ЗРК «Стрела-10» одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки «Днепр» уничтожил украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100» в Херсонской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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