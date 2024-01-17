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Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки «Днепр» уничтожил в Херсонской области украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека-100». Об этом 17 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что дрон был обнаружен наблюдателем в воздухе во время боевого дежурства. Нераспознанный беспилотник пролетал вдоль русла реки, ведя разведку левого берега Днепра, где держат оборону подразделения ВС РФ. Позднее удалось установить, что это был разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100».

«С наблюдательного поста немедленно было доложено на пункт управления об обнаружении вражеского разведывательного беспилотника. Цель была взята на сопровождение экипажем ЗРК «Стрела-10М». После получения подтверждения цели десантники-зенитчики пуском ракеты сбили и уничтожили украинский разведывательный БПЛА», — говорится в сообщении.

Как указали в военном ведомстве, экипажи ЗРК «Стрела-10» ВДВ ежедневно несут боевое дежурство по прикрытию своих подразделений от средств воздушной разведки и нападения противника, каждый день сбивая и уничтожая несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, 3 января, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные уничтожили три БПЛА «Фурия» и «Лелека», три единицы автомобильной техники ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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