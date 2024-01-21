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Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие украинки с россиянкой

Федерация тенниса Украины и отец Котляр назвали ошибкой рукопожатие с Минчевой
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Фото: РЕН ТВ
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Рукопожатие украинской теннисистки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча первого круга юниорского Australian Open (Открытый чемпионат Австралии) является ошибкой. Об этом 20 января заявили в Федерации тенниса Украины.

В федерации указали, что поддерживают позицию своих спортсменов не жать руку российским атлетам.

«Наши ведущие игроки были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком», — говорится в заявлении федерации на ее странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также ошибкой поступок Котляр назвал и ее отец. Он считает, что после игры девушка не до конца контролировала эмоции и на автомате выполнила ритуал, забыв, кому пожимает руку.

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Ранее в этот день российская теннисистка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали руки после матча юниорской части Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Минчевой.

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