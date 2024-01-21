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Двух рэперов задержали во время концерта в Санкт-Петербурге

Рэперов Baby Melo и Badri задержали прямо на сцене во время концерта в Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге в клубе «Гигант Холл» задержали рэперов Baby Melo и Badri прямо на сцене во время концерта. Об этом 21 января узнали «Известия».

Уточняется, что в автозак сопроводили и около 20 человек из числа зрителей, которых доставили в местное отделение полиции.

По имеющейся информации, в отношении большинства задержанных лиц в настоящее время составляют административные протоколы по причине распития алкогольных напитков в публичном месте.

Кроме того, как рассказали очевидцы, в ходе концерта в «Гигант Холле» произошло несколько драк, после чего несколько человек из числа задержанных были также доставлены в отделение полиции.

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Ранее, 9 января, солист группы «Щенки» Максим Моисеев был задержан в Санкт-Петербурге после выступления в одном носке перед публикой. Как сообщил источник «Известий», кадры с выступления группы в ночном клубе MOD обнаружили в Сети сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На видео правоохранительные органы нашли признаки административного правонарушения.

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