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В Госдуму внесли проект о расторжении соглашения с Британией о рыболовстве
Мир
Политолог Солонников назвал «мирную конференцию» попыткой победить Россию
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск
Общество
ФСБ пресекла контрабандный канал поставки комплектующих для оружия на Украину
Происшествия
ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе
Мир
Минимум 61 человек погиб в США из-за арктических морозов
Общество
В Кирове могут установить памятник коту Твиксу
Происшествия
Украинские боевики обстреляли школу в селе в Курской области
Мир
США призвали признать Палестину государством
Армия
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Тульской областью
Мир
Владельцы танкеров начали подготовку к перебоям с судоходством в Красном море
Происшествия
Неизвестный напал на тренера ХК «Нефтехимик» в Нижнекамске
Общество
Иностранцев восхитило видео с кормлением тигра с рук женщиной в России
Армия
Росгвардия с начала СВО обезвредила более 320 тыс. взрывоопасных предметов
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Смоленской областью

Помощь водителям на трассе М-7 в Татарстане

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