Украинские боевики обстреляли школу в селе в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вишнево Беловского района в Курской области. Об этом 20 января сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате взрыва выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы. Губернатор уточнил, что к ремонту приступят, когда позволит обстановка.
Ранее в этот же день сообщалось, что ВСУ атаковали село Колотиловка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.