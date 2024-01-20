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Пилотируемый корабль Crew Dragon с космическими туристами состыковался с МКС

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Фото: SpaceX
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Пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка произошла в 05:43 по североамериканскому восточному времени (13:43 мск). Позднее должен открыться люк, экипаж перейдет на орбитальную станцию.

Ожидается, что туристы-космонавты проведут на МКС почти две недели, за которые успеют поучаствовать в научной работе станции.

В состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) из Швеции Маркус Вандт, первый отправившийся в космос гражданин Турции — военный пилот Альпер Гезеравчи и командир экипажа, бывший астронавт NASA и сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия. Полет организовала частная компания Axiom Space.

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Накануне, 19 января, ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 16:49 (00:49 19 января, мск), напоминает «Газета.Ru». Старт прошел штатно. Первая ступень после отделения от ракеты-носителя успешно вернулась на Землю, вторая двигалась с космическим кораблем. Позже Dragon отделится от нее и продолжил движение к МКС.

Ранее, 17 января, сообщалось, что старт ракеты-носителя Falcon-9 с площадки космодрома имени Кеннеди в штате Флорида был перенесен на 18 января по местному времени. Об этом сообщила SpaceX в социальной сети X (ранее Twitter), сославшись на дополнительное время для предполетных проверок и анализ данных.

В сентябре прошлого года пилотируемый космический корабль Crew Dragon-6 с экипажем в составе трех астронавтов и российского космонавта приводнился в Атлантике у берегов американского штата Флорида. Андрей Федяев стал 22-м астронавтом из РФ, летавшим на американском космическом корабле, в том числе вторым — на Crew Dragon.

Летом 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.

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