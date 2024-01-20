В МО сообщили об испытании более 50 средств инженерных вооружений в ходе СВО

Более 50 перспективных средств вооружения для инженерных войск было испытано в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом 20 января сообщило Минобороны РФ.

«По результатам выполнения задач инженерного обеспечения в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины организованы и проведены испытания и апробация в боевых условиях более 50 перспективных средств инженерного вооружения. <...> Проведена модернизация более 20 средств инженерного вооружения», — указано на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе боевых действий многие средства инженерного вооружения показали высокую эффективность. В частности, успешно применялась на всех направлениях и подтвердила выработанные подходы к ее применению инженерная система дистанционного минирования «Земледелие».

Также подтвердили свою эффективность понтонные парки, которые сохраняли плавучесть, несмотря на повреждения. Кроме того, для повышения защищенности расчетов было проведено бронирование кабин понтонных автомобилей, буксирно-моторных катеров и землеройной техники.

В Минобороны уточнили, что помимо этого была организована доработка и модернизация средств фортификации, переправочно-десантных средств, саперных щупов, сплошных ножевых минных тралов, маскировочных комплектов и костюмов для скрытия личного состава и техники.

До этого, в середине октября, корпорация «Ростех» досрочно отправила в войска РФ партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие». Тогда отмечалось, что новейшая система с помощью программируемых боеприпасов может покрыть минами территорию в несколько футбольных полей в считанные минуты.

Позже, 13 ноября, Чемезов в ходе выставки Dubai Airshow-2023 отметил, что за рубежом повысился интерес к российской технике, которая зарекомендовала себя в ходе СВО.