Нобелевский лауреат предрек эпоху застоя в Китае

Эксперты начали фиксировать дефляцию (снижение общего уровня цен на товары и услуги в экономике), а также безработицу молодого населения в Китае по сценарию Японии 1980-х годов. Об этом в колонке для издания The New York Times 18 января написал лауреат Нобелевской премии по экономике, американский экономист Пол Кругман, отметив, что это свидетельствует о начале кризиса в КНР.

«Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — отметил он.

Специалист уточнил, что некоторые аналитики предрекали экономический бум в КНР после того, как были отменены ограничения, введенные в пандемию коронавируса. Однако страна, напротив, начала отставать по всем показателям, кроме валового внутреннего продукта (ВВП), который увеличился на 5,2%. Однако, добавил нобелевский лауреат, к этой цифре относятся скептически.

«По поводу этой цифры широко распространен скептицизм. Демократические страны, такие как Соединенные Штаты, редко политизируют свою экономическую статистику — хотя спросите меня об этом еще раз, когда к власти вернется Дональд Трамп, — но авторитарные режимы часто это делают», — отметил Кругман.

Кругман выразил мнение, что к такому сценарию привели несколько факторов: это «финансовые репрессии» — небольшие проценты по вкладам и дешевые кредиты для привилегированных заемщиков, подавление частной инициативы, а также слабая социальная защита, из-за которой семьи копят средства на случай форс-мажоров. Для исправления ситуации он рекомендовал властям КНР заняться укреплением мер соцзащиты и переориентацией большой части доходов на домохозяйства.

Как сообщало агентство Bloomberg 12 января, экспорт Китая показал первое годовое снижение с 2016 года. По итогам 2023 года КНР продала остальному миру товаров на $3,38 трлн, что на 4,6% меньше рекордного показателя 2022 года, отмечает «Газета.Ru».

19 января востоковед Юрий Тавровский перечислил главные проблемы КНР, прокомментировав сокращение населения Китая на 2,08 млн. Эксперт отметил, что подобная убыль является естественной для Китая. По его мнению, перед КНР стоят более серьезные проблемы, например перенаселение сельской местности, где проживают свыше 200 млн человек. Кроме того, во внутренней политике страны остро стоит вопрос образованной молодежи.

В январе 2023 года руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказывала «Известиям», что рост китайской экономики на 3% в 2022 году — худший результат с 1976 года, если исключить первый год пандемии COVID-19 (2020-й), показатели существенно ниже цели партии и правительства КНР (5,5%). В тот день Национальное бюро статистики КНР опубликовало отчет, согласно которому, по предварительным оценкам, в 2022 году ВВП Китая составил около 121,021 трлн юаней (около $18 трлн), увеличившись на 3% в годовом выражении.