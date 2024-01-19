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Востоковед перечислил главные проблемы Китая

Востоковед Тавровский: безработица среди молодежи — одна из главных проблем Китая
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Востоковед Юрий Тавровский прокомментировал сокращение населения Китая на 2,08 млн человек и перечислил главные проблемы КНР.

В беседе с агентством runews24.ru в четверг, 18 января, эксперт отметил, что подобная убыль является естественной для Китая. По его мнению, перед КНР стоят более серьезные проблемы, например, перенаселение сельской местности, где проживают свыше 200 млн человек. Кроме того, во внутренней политике страны остро стоит вопрос образованной молодежи.

По словам Тавровского, высшее образование стремятся получить все, однако экономика страны не в состоянии принять такое количество людей и обеспечить их должными местами работы и уровнем заработка.

«И вот сейчас одна из проблем Китая более реальная, чем сокращение рождаемости — это безработица среди молодежи, которая достигает 20–25%», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что с развитием экономики потребность в большом количестве людей уходит. Он отметил, что в Китае роботизация и цифровизация идет довольно активно, из-за чего количество народонаселение мало волнует власти КНР. Между тем, продолжительность жизни возросла, а старение населения увеличивает нагрузки на пенсионную систему.

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И о каких проблемах свидетельствуют итоги переписи населения в КНР

Ранее 18 января государственное статистическое управление КНР сообщило, что численность населения страны в 2023 году сократилась на 2,08 млн человек. Теперь в Китае, по официальным данным, проживает около 1,40967 млрд граждан, пишет RT. В это число входит население 31 провинции, автономного района и муниципалитета и военнослужащих, уточняет сайт kp.ru.

Кроме того, смертность в стране фиксируется выше уровня рождаемости. Так, в 2023 году умерло 11,10 млн человек, а родилось 9,02 млн. Показатель в 9,02 млн младенцев стал минимальным с момента основания КНР в 1949 году, уточняет «Ридус». Смягчение политики «одна семья — один ребенок» привело к всплеску рождаемости в 2016 году, но последующие меры по ее увеличению оказались не слишком эффективными.

В настоящее время коэффициенты смертности и рождаемости составляют 7,87 и 6,39 промилле соответственно, отмечает телеканал «360».

Мужчин в Китае проживает больше, чем женщин — 720,32 млн и 689,35 млн соответственно. 864 млн человек находятся в трудоспособном возрасте от 16 до 59 лет.

При подсчетах не учитывалось население Гонконга, Макао и Тайваня. Кроме того, в статистику не вошли иностранцы, проживающие в КНР, сообщает НСН.

Профессор Центра исследований политики в области народонаселения и развития Фуданьского университета Пэн Сичжэ уверен, что в будущем сокращение населения КНР лишь ускорится. Он допустил, что количество новорожденных детей в год может несколько повыситься. Однако это число вряд ли составит более 10 млн, сообщает сайт aif.ru.

В 2022 году в Китае впервые за 60 лет зафиксирована существенная убыль населения. Тогда отмечалось, что численность населения КНР уменьшилась до 1,411 млрд человек, на 850 тыс., отмечает ИА «Регнум».

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