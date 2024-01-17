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Население Китая сократилось в 2023 году на 2,08 млн человек

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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Численность населения Китайской народной республики (КНР) в 2023 году сократилась на 2,08 млн человек, теперь в стране, по официальным данным, проживает около 1,40967 млрд граждан. Об этом 17 января сообщается на сайте государственного статистического управления страны.

«К концу 2023 года население страны составляло 1 409,67 млн человек, включая население 31 провинции, автономного района и муниципалитета и военнослужащих», — указывается в докладе.

Вместе с тем данные приведены без учета жителей Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранцев, которые проживают в КНР, добавляет «Газета.Ru».

За год в стране зарегистрировано 9,02 млн новорожденных. Мужское население преобладает над женским: численность лиц мужского пола составила 720,32 млн, а женского — 689,35 млн.

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Вместе с тем демографический спад, по оценкам экспертов, грозит и Японии. В апреле Национальный институт населения и исследований в области социальной безопасности при министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии опубликовал прогноз, согласно которому население страны сократится на треть в течение ближайших 50 лет, опустившись до 87 млн человек.

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