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Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ

РИА Новости: Морпех из Якутии победил в схватке с тремя боевиками ВСУ
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Боец штурмового подразделения с позывным Куба, который был мобилизован в Якутии, вышел победителем из рукопашной схватки тремя украинскими боевиками на донецком направлении. Как рассказал военный 20 января, инцидент произошел в середине декабря, когда во время одного из штурмовых выходов он один пошел проверять дом.

Оказалось, что здании находились трое военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако численный перевес им не помог: один из военнослужащих убежал, второго российский боец ликвидировал после боя на кулаках, а третьего ему удалось взять в плен.

«Зашел. Один стоял уже, чтобы выскочить, мы с ним автоматами пострелялись, он убежал», — цитирует штурмовика «РИА Новости».

По его словам, в здании было темно, и еще двух украинских военных, засевших там, он сразу не заметил. Поэтому, пока начал доставать из кармана фонарик, один из украинцев схватил его сзади за ноги, началась борьба.

«Я пока перезарядку автомата делал, он уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Всë на адреналине было. <...> Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. <...> Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал, «задвухсотил», ликвидировал. Оказывается, там еще сбоку один сидел, но он сдался сразу», — сообщил Куба.

Как отметил военный, к рукопашной схватке он заранее не готовился. В бою ему помогли подготовка морского пехотинца на срочной службе, а также навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай, которыми он занимался в детстве. А нож при себе у военнослужащего всегда имеется, чтобы открывать консервы в полевых условиях.

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Ранее, 18 января, российский боец с позывным Бабай, который недавно вышел победителем из грозившей ему гибелью дуэли с дроном-камикадзе ВСУ, впервые рассказал о деталях боя. Он отметил, что на видеокадры, которые облетели интернет, попала атака только одного дрона, хотя всего их было три. Он рассказал, что в борьбе с дронами прикрывал командира, которого хотели убить. Два дрона ему удалось уничтожить, однако третий всё же взорвался слишком близко, и сам боец получил ранения, не опасные для жизни.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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