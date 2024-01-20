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В Польше сообщили о ядерном провоцировании Варшавой Москвы

Политик Сволкень: Польша разжигает ядерный Армагеддон с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Польша всё активнее продвигает идею о начале ядерной войны с Россией. Об этом в пятницу, 19 января, написал польский политик Олаф Сволкень в статье для издания Myśl Polska.

«Польша отказывается принимать в своем сознании эти законы и факты (о принятии решения Россией начала специальной операции по защите Донбасса. — Ред.), пропагандируя абсурдные и угрожающие ядерным Армагеддоном тезисы о необходимости… «победы над Россией», — указывается в материале.

Как подчеркнул Сволкень, польские власти могут лишь подчиняться русофобским настроениям.

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Ранее, 5 октября, Владимир Путин, отвечая на вопрос, где Россия остановится на Украине во время специальной военной операции (СВО), заявил, что дело заключается в гарантиях безопасности народов РФ. Президент отметил, что это очень сложный вопрос, но Россия продолжит защищать своих людей.

Тогда глава РФ отметил, что, если поставки западного вооружения Украине прекратятся, она продержится неделю. Путин отметил, что на Западе также кончаются боеприпасы. По его подсчетам, США производят 14 тыс. снарядов 155-го калибра, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день тратят до 5 тыс. Президент подчеркнул также, что в США пытаются увеличить производство боеприпасов до 75 тыс. к концу следующего года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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