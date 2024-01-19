«Авангард» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Омский клуб «Авангард» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в пятницу, 19 января, в Москве и завершилась со счетом 3:1.

Команде гостей принесли очки Никита Холодилин на пятой минуте и на 53-й Иван Телегин и Рид Буше. В составе столичной команды отличился Егор Филин, забив шайбу на 23-й минуте.

Так, омский клуб продлил серию побед до семи. В это же время «Спартак» проиграл в седьмой раз за восемь последних матчей.

«Авангард» с 75 очками располагается на второй строчке таблицы Восточной конференции. «Спартак» с 69 очками занимает четвертое место в списке Западной.

Следующие игры этих клубов пройдут в воскресенье, 21 января. «Авангард» встретится с «Локомотивом» в Ярославле, а «Спартак» проведет матч с «Ак Барсом» в Казани.

Ранее, 17 января, омский хоккейный клуб победил ЦСКА со счетом 4:1. Тогда нападающий «Авангарда» Рид Буше установил новый рекорд команды по количеству очков за один регулярный чемпионат КХЛ. Он набрал 62 очка, из которых 35 шайб и 27 передач.