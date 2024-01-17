«Авангард» победил ЦСКА в матче КХЛ
Омский клуб «Авангард» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 4:1.
Со стороны «Авангарда» шайбы забили Николай Прохоркин на 14-й минуте, Игорь Мартынов (15), Никита Холодилин (19) и Томаш Юрчо (60).
В составе ЦСКА отличился Сергей Плотников на 35-й минуте.
Кроме того, нападающий омского клуба Рид Буше отметился результативной передачей и установил новый рекорд «Авангарда» по количеству очков за один регулярный чемпионат КХЛ. Он набрал 62 очка, из которых 35 шайб и 27 передач.
Омский клуб продлил серию побед в КХЛ до шести матчей.
«Авангард» с 73 очками расположен на второй строчке таблицы Восточной конференции. ЦСКА с 56 очками занимает седьмое место в списке Западной.
19 января омский клуб встретится на выезде с московским «Спартаком». В этот же день ЦСКА сыграет с казахстанским «Барысом» в Астане.
Ранее, 15 января, ЦСКА уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» и завершился со счетом 3:2.