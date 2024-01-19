Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара понизился на 85 копеек по итогам торгов 19 января
Наука и техника
Первый исследовательский модуль Японии SLIM приземлился на Луну
Происшествия
На рынке в Челябинске ликвидировали открытое горение
Спорт
ХК «Торпедо» продлил контракт с Игорем Ларионовым
Общество
8 тыс. энергообъектов ввели в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры
Общество
Очевидец рассказал о моменте поломки горнолыжного подъемника в Подмосковье
Мир
CNN назвал ситуацию на Украине тупиковой
Армия
Военный эксперт усомнился в эффективности гибридной системы ПВО на Украине
Экономика
Внешний долг РФ сократился на $57 млрд за год
Общество
Уголовное дело возбудили после инцидента на горнолыжном курорте в Дмитрове
Мир
СМИ назвали стоимость строительства «линии обороны» на границе РФ и Эстонии
Общество
СК потребовал арестовать главу узбекского землячества по делу о разжигании розни
Мир
В Европарламенте обвинили Словению в грубом нарушении свободы СМИ
Политика
Посол Франции прибыл в МИД РФ в связи с уничтожением французских наемников
Общество
В Перми из-за снегопада временно закрывался аэропорт Большое Савино

Уголовное дело возбудили после инцидента на горнолыжном курорте в Дмитрове

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за остановки подъемника на горнолыжном курорте в Дмитрове возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает главное следственное управление СК России по Московской области.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Предварительной причиной стала поломка поворотного колеса, в результате чего произошла остановка подъемника», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

На данный момент следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Сведения о пострадавших уточняются. По данным пресс-службы Дмитровского городского округа, вследствие остановки фуникулера в кабинках оставались 37 человек, спасатели всех сняли.

Поехали по наклонной: где в России покататься на лыжах и сноуборде
Эксперты дали советы по выбору снаряжения и мест для отдыха

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал, что четыре человека выпали из кабинок подъемника на горнолыжном курорте «Степаново» в подмосковном Дмитрове. По его словам, трос канатной дороги резко провис, в результате чего те, кто не был пристегнут, упали с высоты. Сотрудники парка спустя 30 минут начали эвакуацию посетителей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024