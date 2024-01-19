Уголовное дело возбудили после инцидента на горнолыжном курорте в Дмитрове

Из-за остановки подъемника на горнолыжном курорте в Дмитрове возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает главное следственное управление СК России по Московской области.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Предварительной причиной стала поломка поворотного колеса, в результате чего произошла остановка подъемника», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

На данный момент следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Сведения о пострадавших уточняются. По данным пресс-службы Дмитровского городского округа, вследствие остановки фуникулера в кабинках оставались 37 человек, спасатели всех сняли.

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал, что четыре человека выпали из кабинок подъемника на горнолыжном курорте «Степаново» в подмосковном Дмитрове. По его словам, трос канатной дороги резко провис, в результате чего те, кто не был пристегнут, упали с высоты. Сотрудники парка спустя 30 минут начали эвакуацию посетителей.