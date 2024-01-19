Очевидец рассказал о моменте поломки горнолыжного подъемника в Подмосковье

Очевидец рассказал 19 января «Известиям» подробности инцидента с подъемником на горнолыжном курорте «Степаново» в подмосковном Дмитрове.

«Услышали грохот, думали, спустился снег с крыши или еще что-то. Вышли, увидели вот такую сценку — сорвало главный подъемник. И он держится пока только на земле и на снегу. Кого-то уже успели снять, остальные висят. Их сейчас пытаются снять. Вызвали МЧС», — сказал мужчина.

По данным источника «Известий», четыре непристегнутых человека выпали из кабинок подъемника, когда трос резко провис. Сотрудники парка начали эвакуацию посетителей спустя 30 минут. Отмечалось, что удалось снять 20 человек, еще 15 остаются на своих местах. Один мужчина спрыгнул самостоятельно, избежав серьезных травм.

Позднее источник «Известий» сообщил, что две девушки госпитализированы с переломами в больницу после случившегося. Еще один пострадавший самостоятельно отправился в больницу, его осмотрели на месте.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту остановки подъемника.

«По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника, на котором в этот момент находились люди. Все граждане оперативно эвакуированы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.