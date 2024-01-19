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Четыре человека выпали из кабинок горнолыжного подъемника в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Четыре человека выпали из кабинок подъемника на горнолыжном курорте «Степаново» в подмосковном Дмитрове. Об этом 19 января сообщил источник «Известий».

По его словам, трос канатной дороги резко провис, в результате чего те, кто не был пристегнут, упали с высоты.

Сотрудники парка спустя 30 минут начали эвакуацию посетителей. По состоянию на 17:30 мск удалось снять 20 человек, еще 15 остаются на своих местах. Один мужчина спрыгнул самостоятельно, избежав серьезных травм.

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Ранее, 10 января, произошла остановка линии канатно-кресельной дороги в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Сотрудники МЧС России спасли 32 человека, среди которых было двое детей.

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