Четыре человека выпали из кабинок горнолыжного подъемника в Подмосковье
Четыре человека выпали из кабинок подъемника на горнолыжном курорте «Степаново» в подмосковном Дмитрове. Об этом 19 января сообщил источник «Известий».
По его словам, трос канатной дороги резко провис, в результате чего те, кто не был пристегнут, упали с высоты.
Сотрудники парка спустя 30 минут начали эвакуацию посетителей. По состоянию на 17:30 мск удалось снять 20 человек, еще 15 остаются на своих местах. Один мужчина спрыгнул самостоятельно, избежав серьезных травм.
Ранее, 10 января, произошла остановка линии канатно-кресельной дороги в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Сотрудники МЧС России спасли 32 человека, среди которых было двое детей.