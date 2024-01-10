Спасатели эвакуировали 32 человека с канатной дороги в Домбае

Сотрудники МЧС России спасли с канатной дороги 32 человека, среди которых были двое детей, в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом в среду, 10 января, рассказало ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что произошла остановка линии канатно-кресельной дороги. На месте произошедшего работали специалисты МЧС, никто не пострадал.

Ранее, 7 января, сообщалось, что в Бурятии сотрудники МЧС спасли туристку, сломавшую ногу при восхождении на гору Мунку-Сардык. Спасатели проехали до места происшествия около 100 км и встретились с группой туристов, транспортирующих пострадавшую женщину, которые двигались им навстречу. Женщину в удовлетворительном состоянии передали бригаде врачей.