Росстандарт отозвал более 4 тыс. детских автокресел

Росстандарт за последние несколько лет отозвал более 4 тыс. детских автокресел, которые не отвечают предъявляемым к ним требованиям и не имеют необходимых сертификатов. Об этом рассказал замруководителя агентства Александр Кузьмин, передает корреспондент «Известий» с пресс-конференции, которая прошла в Москве 19 января.

По словам Кузьмина, на рынке доступно большое количество таких детских кресел, что является серьезной проблемой, влияющей на безопасность ребенка при поездках на автомобиле. Чаще всего подобные устройства встречаются на маркетплейсах, подчеркнул он.

Согласно опросу потребителей, проведенного Роскачеством, большинство людей, выбирающих детское кресло, рассчитывают потратить на него не более 5 тыс. рублей, отметила замглавы этого ведомства Елена Саратцева. Средняя стоимость автокресла, отвечающего всем предъявляемых к нему требованиям сейчас составляет около 7,5 тыс. рублей, рассказала она.

По данным МВД России, по итогам 2023 года в стране количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей по предварительным данным выросло на 8,4% — до 17,18 тыс. происшествий. В них погибло 607 детей (+11%), 18,8 тыс. получили ранения (+8,2%).