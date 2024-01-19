Юрист дала советы по оформлению налогового вычета при сделках с недвижимостью

Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова 19 января рассказала «Известиям», за какие сделки с недвижимостью можно получить налоговый вычет.

Как указала эксперт, по закону при покупке или строительстве жилья гражданин России может претендовать на компенсацию затрат — налоговый вычет. С помощью этого механизма возможно получить часть уплаченных налогов назад. В 2024 году вернуть можно до 260 тыс. рублей. Точная сумма составляет 13% от цены квартиры, но сама стоимость в данном механизме ограничивается 2 млн рублей. Сумма не изменится независимо от того, сколько стоит жилье.

Для оформления льготы необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие факт покупки жилого помещения, в налоговую службу, добавила она.

«Также оформить налоговый вычет можно при покупке жилого помещения для улучшения жилищных условий при условии, что налогоплательщик проживал в другом жилом помещении не менее трех лет до совершения сделки. Другим случаем, когда можно получить налоговый вычет, является продажа жилого помещения, если доход от продажи направлен на приобретение другого жилого помещения в течение года», — сказала Гукова.

Для получения налогового вычета необходимо соответствовать определенным условиям и предоставить соответствующие документы налоговым органам. Кроме того, стоит учитывать, что законы и правила налогообложения могут изменяться, объяснила юрист.

Для оформления налогового вычета при осуществлении сделки с недвижимостью потребуется выполнить следующие шаги. Первое — соберите необходимые документы: в зависимости от вида сделки (покупка, продажа, строительство жилья) вам понадобятся договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, справки о доходах, документы, подтверждающие цель использования средств (например, строительство или улучшение жилищных условий), а также другие документы, подтверждающие факт осуществления сделки.

Второе — обратитесь в налоговую инспекцию (или в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы) по месту своего проживания или месту нахождения недвижимости. Там вам предоставят необходимые формы заявлений и разъяснят порядок подачи документов.

Третье — подайте заявление на получение налогового вычета в соответствии с установленными сроками (обычно это делается одновременно с подачей декларации по налогу на доходы физических лиц).

Четвертое — предоставьте все необходимые документы и сведения, подтверждающие осуществление сделки с недвижимостью и соответствие условиям получения налогового вычета.

Пятое — дождитесь решения налогового органа по вашему заявлению. В случае положительного решения вам будет предоставлен налоговый вычет в соответствии с действующим законодательством.

При этом в получении налогового вычета может быть отказано в ряде случаев, отметила Гукова.

«Так, льготу предоставляют один раз, ее можно получить только при первой покупке недвижимости (либо если при прошлой вычет не оформлялся). Продавец не должен быть близким родственником. Это обязательное требование. Покупатель должен уплачивать подоходный налог по форме 2-НДФЛ. К примеру, индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной схеме, не могут претендовать на вычет. Человек должен быть резидентом РФ, а приобретаемая недвижимость — находиться на территории России. За покупку в другой стране вычет не предоставляют. Не получится получить вычет, если квартиру оплачивал работодатель или иное третье лицо. Также не получится получить льготу с той части стоимости квартиры, которая оплачивалась материнским капиталом (к примеру, если квартира стоила 2 млн рублей и 500 тыс. оплачивались материнским капиталом), получить обратно можно будет лишь 195 тыс. рублей», — сказала эксперт.

Собеседница издания добавила, что получить вычет можно только за период, прошедший с момента покупки имущества. К примеру, при покупке недвижимости в 2023 году получить обратно налоги с зарплаты за 2022-й нельзя.

«Также важно подчеркнуть, что у периода оформления вычета по сути нет срока давности. То есть если квартира была куплена 10 или 15 лет назад, это не является ограничением для обращения за льготой», — заключила Гукова.

В ноябре глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил о работе ведомства над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение.