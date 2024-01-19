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Грузовой Boeing сел с горящим двигателем в США

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Фото: соцсети
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Грузовой самолет Boeing 747-8 совершил посадку с горящим двигателем в США. Об этом 19 января сообщила газета The New York Times.

Воздушное судно авиакомпании Atlas Air вылетело из аэропорта Майами в Пуэрто-Рико. Через 50 минут самолет вернулся обратно, пролетев в общей сложности 96 км.

«Экипаж выполнил все стандартные процедуры и благополучно вернулся в аэропорт. В Atlas Air безопасность всегда является главным приоритетом, и мы проведем тщательную проверку, чтобы определить причину», — заявили в авиакомпании.

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До этого, 5 января, у одного из самолетов Boeing 737 MAX, находившегося в эксплуатации у компании Alaska Airlines, отвалился иллюминатор и выпала дверь запасного выхода во время полета. Рейс совершил аварийную посадку в Портленде после потери части фюзеляжа. По словам очевидцев, сразу после взлета дверь запасного выхода буквально вырвало из самолета. Кроме того, выпал один из иллюминаторов. В салоне воздушного судна резко упало давление, выпали кислородные маски. Всего на борту находилось 180 человек, включая шесть членов экипажа.

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