В воду войти: как в России отметили Крещение

Девушки-водолазы из спасательного отряда МЧС и кипяток для льда. Француз, мечтающий окунуться в Якутске, и бревна вокруг купели в Измайловском кремле. Миллионы верующих в России отметили праздник Крещения, или Богоявления. Он должен помочь людям открыть подлинный смысл жизни, помочь преодолеть трудности с помощью веры, дает каждому огромные духовные силы, — об этом сказал в своем обращении патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вечером 18 января и в течение всего 19 января россиян ждали в храмах, а также у специально оборудованных прорубей. В МЧС ожидали, что окунуться в крещенскую воду смогут 1,4 млн человек. О том, как в стране провели праздник Крещения — читайте в материале «Известий».

Божественная литургия

Один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление, верующие отмечают с 18 по 19 января. Оно посвящено крещению Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Креститель в реке Иордан, после чего миру явилась Пресвятая Троица.

Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста и чин великого освящения воды в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в пятницу, 19 января, совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Событие Богоявления изменило ход человеческой истории, — сказал он. — Никакое другое историческое событие не породило таких последствий для жизни личности человеческого общества, да и всей человеческой семьи, потому что все то, что Господь принес в мир своим словом, своей жизнью, своими страданиями, своей смертью, своим воскресением, стало неотъемлемой частью общих, как теперь говорят, человеческих ценностей . Наверное, ценностей бы этих не было, если бы не было пришествия в мир Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Патриарх Кирилл пожелал верующим, чтобы благодать Божия в ответ на их веру и молитвы укрепляла их на жизненном пути.

— Событие Богоявления должно давать каждому из нас огромные духовные силы, способность преодолевать трудности нашей жизни, — подчеркнул патриарх. — Ведь у каждого из нас есть проблемы — большие и маленькие, личные, семейные, связанные с профессиональной деятельностью, — и это нас удручает, угнетает, а иногда делает нас несчастными. Но в свете пришествия в мир Спасителя все эти проблемы становятся микроскопическими.

По данным МЧС, в 2024 году участие в традиционных крещенских купаниях должны принять почти 1,5 млн человек по всей России, всего в стране организовали 3,1 тыс. мест для омовения.

Окунулся в прорубь в ночь на 19 января и президент России Владимир Путин , сообщил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства следовал этой традиции и раньше, но делал это в непубличной, спокойной обстановке, заметил представитель Кремля.

Владимир Путин во время крещенских купаний, 2021 год Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Испытание погодой

Только в Москве организовали 42 специальных площадки, в Подмосковье таких подготовили более 200. В московском парке «Останкино» прорубь была подготовлена в Дворцовом пруду. Вечером там состоялся крестный ход до купели и церемония водосвятия, после чего все желающие могли окунуться в купель. Она была оборудована настилом и поручнями, а подходы к ней были устланы сеном.

— Мороз абсолютно не пугает, главное морально готовиться, отключать в себе чувство холода и чувствовать внутреннюю благодать. Я стараюсь не пропускать Крещение и хожу именно сюда , — рассказал Василий.

Многие сразу после выхода из купели подолгу задерживались и общались с журналистами. По словам верующих, после выхода из воды холод долгое время не ощущается.

— Это святой праздник, я не мог не прийти сюда в этот день и испытать себя. Это чувство очищения нельзя сравнить ни с чем, а всем, кто боится первый раз войти в воду, я желаю преодолеть себя и попробовать. Я уверен, что для многих новичков это станет традицией, — рассказал Дмитрий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Помимо москвичей участие в купаниях принимали и гости из других стран. Так, гражданин Марокко и Франции Николя рассказал «Известиям», что пришел сюда с друзьями и не первый раз в жизни заходит в крещенскую купель.

— Это был мой второй раз и ощущения классные, я готов сделать это еще раз. Когда я окунулся, я почувствовал прилив сил, здоровья и это было очень эмоционально. Я хотел бы повторить такое в Якутии — отметил он.

Большинство участников купаний не в первый раз заходят в иордань в Крещение, а для многих это стало традицией, которую они передают детям.

— Ощущения прекрасные на самом деле, я хожу сюда часто. В этот раз пришел с сыном, он попробовал в первый раз, и ему очень понравилось,— рассказал Алексей.

У пруда дежурили медики, сотрудники полиции и МЧС, в том числе и водолазы, а работники местного ГБУ Жилищник раздавали всем желающим горячий сладкий чай и печенье.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Безопасность граждан обеспечивали одновременно и сотрудники городских служб, и волонтеры, отметил инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кожуров

— Непосредственно у воды дежурят водолазы. Если человеку станет плохо, то они сразу окунаются в воду и оказывают первую медицинскую помощь. К медицинским работникам можно подойти перед купанием и после, замерить давление и получить необходимую помощь, — пояснил представитель ведомства.

На площадке для крещенских купаний на территории Измайловского кремля накануне из-за снегопада на воде образовывалась корка льда: сотрудникам городских служб и волонтерам приходилось поливать ее кипятком. Многие из гостей иронизировали, что в этот раз вода будет горячей, но сотрудники МЧС заверили их, что температура будет в районе пяти градусов. Девушкам-водолазам из спасательного отряда МЧС, несмотря на специальные гидрокостюмы, приходилось меняться и греться в специально оборудованных помещениях.

Купель на территории кремля была окружена бревенчатыми постройками и примыкала к Никольской церкви, так что ветер не уже не мешал желающим искупаться, и они заходили в иордань под звон колоколов. Москвичи охотно рассказывали, как готовились к крещенским «заплывам».

— В идеале за пару недель до купания лучше начать принимать холодный душ и понижать температуру воды, чтобы подготовить организм к нагрузкам, — рассказал «Известиям» один из них.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Те, кто окунулся, рассказывали, что в воде было теплее, чем в ожидании в очереди.

— Я, прежде всего, хочу пожелать всем здоровья и рекомендую всем закаляться по-русски, как мы делаем это здесь, — рассказал «Известиям» директор Измайловского кремля Александр Ушаков.

Среди желающих окунуться в воду были и те, кто заходил и два раза подряд. Но в этом случае медики рекомендовали им после этого померить давление и проверяли самочувствие.