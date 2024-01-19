В воду войти: как в России отметили Крещение
Девушки-водолазы из спасательного отряда МЧС и кипяток для льда. Француз, мечтающий окунуться в Якутске, и бревна вокруг купели в Измайловском кремле. Миллионы верующих в России отметили праздник Крещения, или Богоявления. Он должен помочь людям открыть подлинный смысл жизни, помочь преодолеть трудности с помощью веры, дает каждому огромные духовные силы, — об этом сказал в своем обращении патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вечером 18 января и в течение всего 19 января россиян ждали в храмах, а также у специально оборудованных прорубей. В МЧС ожидали, что окунуться в крещенскую воду смогут 1,4 млн человек. О том, как в стране провели праздник Крещения — читайте в материале «Известий».
Божественная литургия
Один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление, верующие отмечают с 18 по 19 января. Оно посвящено крещению Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Креститель в реке Иордан, после чего миру явилась Пресвятая Троица.
Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста и чин великого освящения воды в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в пятницу, 19 января, совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
— Событие Богоявления изменило ход человеческой истории, — сказал он. — Никакое другое историческое событие не породило таких последствий для жизни личности человеческого общества, да и всей человеческой семьи, потому что все то, что Господь принес в мир своим словом, своей жизнью, своими страданиями, своей смертью, своим воскресением, стало неотъемлемой частью общих, как теперь говорят, человеческих ценностей. Наверное, ценностей бы этих не было, если бы не было пришествия в мир Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Кирилл пожелал верующим, чтобы благодать Божия в ответ на их веру и молитвы укрепляла их на жизненном пути.
— Событие Богоявления должно давать каждому из нас огромные духовные силы, способность преодолевать трудности нашей жизни, — подчеркнул патриарх. — Ведь у каждого из нас есть проблемы — большие и маленькие, личные, семейные, связанные с профессиональной деятельностью, — и это нас удручает, угнетает, а иногда делает нас несчастными. Но в свете пришествия в мир Спасителя все эти проблемы становятся микроскопическими.
По данным МЧС, в 2024 году участие в традиционных крещенских купаниях должны принять почти 1,5 млн человек по всей России, всего в стране организовали 3,1 тыс. мест для омовения.
Окунулся в прорубь в ночь на 19 января и президент России Владимир Путин, сообщил в пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства следовал этой традиции и раньше, но делал это в непубличной, спокойной обстановке, заметил представитель Кремля.
Владимир Путин во время крещенских купаний, 2021 год
Испытание погодой
Только в Москве организовали 42 специальных площадки, в Подмосковье таких подготовили более 200. В московском парке «Останкино» прорубь была подготовлена в Дворцовом пруду. Вечером там состоялся крестный ход до купели и церемония водосвятия, после чего все желающие могли окунуться в купель. Она была оборудована настилом и поручнями, а подходы к ней были устланы сеном.
— Мороз абсолютно не пугает, главное морально готовиться, отключать в себе чувство холода и чувствовать внутреннюю благодать. Я стараюсь не пропускать Крещение и хожу именно сюда, — рассказал Василий.
Многие сразу после выхода из купели подолгу задерживались и общались с журналистами. По словам верующих, после выхода из воды холод долгое время не ощущается.
— Это святой праздник, я не мог не прийти сюда в этот день и испытать себя. Это чувство очищения нельзя сравнить ни с чем, а всем, кто боится первый раз войти в воду, я желаю преодолеть себя и попробовать. Я уверен, что для многих новичков это станет традицией, — рассказал Дмитрий.
Помимо москвичей участие в купаниях принимали и гости из других стран. Так, гражданин Марокко и Франции Николя рассказал «Известиям», что пришел сюда с друзьями и не первый раз в жизни заходит в крещенскую купель.
— Это был мой второй раз и ощущения классные, я готов сделать это еще раз. Когда я окунулся, я почувствовал прилив сил, здоровья и это было очень эмоционально. Я хотел бы повторить такое в Якутии — отметил он.
Большинство участников купаний не в первый раз заходят в иордань в Крещение, а для многих это стало традицией, которую они передают детям.
— Ощущения прекрасные на самом деле, я хожу сюда часто. В этот раз пришел с сыном, он попробовал в первый раз, и ему очень понравилось,— рассказал Алексей.
У пруда дежурили медики, сотрудники полиции и МЧС, в том числе и водолазы, а работники местного ГБУ Жилищник раздавали всем желающим горячий сладкий чай и печенье.
Безопасность граждан обеспечивали одновременно и сотрудники городских служб, и волонтеры, отметил инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кожуров
— Непосредственно у воды дежурят водолазы. Если человеку станет плохо, то они сразу окунаются в воду и оказывают первую медицинскую помощь. К медицинским работникам можно подойти перед купанием и после, замерить давление и получить необходимую помощь, — пояснил представитель ведомства.
На площадке для крещенских купаний на территории Измайловского кремля накануне из-за снегопада на воде образовывалась корка льда: сотрудникам городских служб и волонтерам приходилось поливать ее кипятком. Многие из гостей иронизировали, что в этот раз вода будет горячей, но сотрудники МЧС заверили их, что температура будет в районе пяти градусов. Девушкам-водолазам из спасательного отряда МЧС, несмотря на специальные гидрокостюмы, приходилось меняться и греться в специально оборудованных помещениях.
Купель на территории кремля была окружена бревенчатыми постройками и примыкала к Никольской церкви, так что ветер не уже не мешал желающим искупаться, и они заходили в иордань под звон колоколов. Москвичи охотно рассказывали, как готовились к крещенским «заплывам».
— В идеале за пару недель до купания лучше начать принимать холодный душ и понижать температуру воды, чтобы подготовить организм к нагрузкам, — рассказал «Известиям» один из них.
Те, кто окунулся, рассказывали, что в воде было теплее, чем в ожидании в очереди.
— Я, прежде всего, хочу пожелать всем здоровья и рекомендую всем закаляться по-русски, как мы делаем это здесь, — рассказал «Известиям» директор Измайловского кремля Александр Ушаков.
Среди желающих окунуться в воду были и те, кто заходил и два раза подряд. Но в этом случае медики рекомендовали им после этого померить давление и проверяли самочувствие.
Площадка для крещенских купаний была также оборудована и у главного Храма Вооруженных сил России в Кубинке. Всего на территории храма подготовили семь чаш для всех желающих войти в воду. Как сообщили в Минобороны, после освящения воды участие в святом празднике принимали военные московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья.