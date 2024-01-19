Эксперт рассказала о способных замедлить рост цен на российский софт факторах

Замедлить дальнейший рост цен на российский софт может увеличение конкуренции на конкретном рынке и рост предложения IT-специалистов. Об этом рассказала «Известиям» 19 января глава комитета по развитию финансирования IT-отрасли Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», гендиректор компании «АНТОР Бизнес Решения» Анна Райзнер.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» сообщило, что стоимость российского софта за год увеличилась на 10–20%.

«Действительно, можно констатировать незначительный рост цен на некоторые IT-продукты, в пределах инфляции. В первую очередь, это обосновано резким ростом зарплат в IT-сфере за последние годы. Рост зарплат, в свою очередь, происходит из-за повышенного спроса на таких сотрудников на рынке труда. Идет цифровизация, практически повсеместное использование IT-продуктов и цифровых технологий», — сказала Райзнер.

Эксперт предположила, что в ближайшем будущем массового понижения цен на IT-продукты и услуги ждать не придется, так как спрос продолжит расти, в том числе из-за импортозамещения зарубежных решений и продуктов.

«Факторами, способными замедлить дальнейший рост цен, может стать увеличение конкуренции на конкретном рынке и рост предложения IT-специалистов», — объяснила она.

13 ноября 2023-го генеральный директор поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» Максим Кузнецов сообщил «Известиям», что в тендерных закупках для школ и вузов в стране российское программное обеспечение (ПО) обошло Windows. Так, лидером по продажам за три квартала прошлого года стало отечественное ПО Astra Linux, которое обошло Windows на 43% в денежном выражении. По Windows было проведено тендеров на 8,8 млн рублей, а по Astra Linux — на 12,6 млн рублей.