Российское ПО обошло Windows по закупкам школами и ВУЗами

Тендерные закупки российских ноутбуков школами и ВУЗами в 2023 году выросли в несколько раз, а российское ПО по продажам обошло Windows. Об этом «Известиям» 13 ноября рассказал генеральный директор поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» Максим Кузнецов.

По его словам, речь идет о тендерных закупках ноутбуков российских брендов «Predator», «AQUARIUS», «ГРАВИТОН», «IRU», «RIKOR», «KRAFTWAY» и «IRBIS». Так, если в III квартале 2022 года было проведено 28 тендеров на сумму 5,9 млн рублей, то за аналогичный период 2023 года — уже 109 тендеров на 24,4 млн рублей.

Также, согласно представленным им данным, в тендерных закупках для школ и ВУЗов лидером по объемам закупок за три квартала 2023 года стало отечественное ПО Astra Linux, которое обошло Windows на 43% в денежном выражении: если по Windows было проведено тендеров на 8,8 млн рублей, то по Astra Linux — на 12,6 млн рублей.

«Исходя из наших данных уже сейчас можно говорить о снижении доли закупок зарубежного ПО и росте спроса госзаказчиков на передовые отечественные разработки. Не стоит забывать и о поручении президента России Владимира Путина российским госкомпаниям к 1 января 2025 полностью перейти на отечественные операционные системы, пакеты офисных приложений, системы виртуализации и управления базами данных. На сегодняшний день работа в этом направлении активно ведется», — прокомментировал Кузнецов.

17 июня глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Путин подписал поручение всем государственным компаниям обеспечить с 1 января 2025 года тотальное замещение отечественными разработками операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации и систем управления баз данных.

Российские разработчики последние полтора года активно создают решения для импортозамещения софта в различных отраслях. Эта ниша получает активную материальную поддержку от государства. Субъекты критических информационных структур (КИИ) в обязательном порядке должны будут перейти на российское ПО к 2025 году в соответствии с законодательными требованиями. В июле этого года Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей на импортозамещение софта. На каком этапе находится процесс импортозамещения в середине 2023 года — читайте в материале «Известий».