Реклама
Прямой эфир
Мир
В КСИР заявили о готовности к любым сценариям войны в Газе
Мир
Kia Motors начала строительство автозавода на севере Казахстана
Мир
Баку осудил отправку Францией в Армению бронеавтомобилей Bastion
Наука и техника
В РФ создают антенну для отечественного аналога Starlink
Общество
Правительство поддержало закон о штрафах за нарушение правил при езде на самокатах
Мир
WP узнала о плане ХАМАС по наступлению от Газы до Западного берега
Происшествия
Руководитель ОВД Выборга задержан по подозрению в получении взяток
Мир
В Индии в возрасте 78 лет скончался киноактер Чандра Мохан
Мир
Более 400 иностранных граждан включили в списки на эвакуацию из Газы
Экономика
МСП в РФ привлекли около 800 млрд рублей финподдержки за три квартала 2023 года
Мир
Полянский указал на двойные стандарты Запада в ситуации с Газой
Мир
Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев
Общество
Половина месячной нормы осадков выпала в Центральной России за сутки

Российское ПО обошло Windows по закупкам школами и ВУЗами

«Тендерплан»: российское ПО обошло Windows по закупкам школами и ВУЗами
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тендерные закупки российских ноутбуков школами и ВУЗами в 2023 году выросли в несколько раз, а российское ПО по продажам обошло Windows. Об этом «Известиям» 13 ноября рассказал генеральный директор поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» Максим Кузнецов.

По его словам, речь идет о тендерных закупках ноутбуков российских брендов «Predator», «AQUARIUS», «ГРАВИТОН», «IRU», «RIKOR», «KRAFTWAY» и «IRBIS». Так, если в III квартале 2022 года было проведено 28 тендеров на сумму 5,9 млн рублей, то за аналогичный период 2023 года — уже 109 тендеров на 24,4 млн рублей.

Также, согласно представленным им данным, в тендерных закупках для школ и ВУЗов лидером по объемам закупок за три квартала 2023 года стало отечественное ПО Astra Linux, которое обошло Windows на 43% в денежном выражении: если по Windows было проведено тендеров на 8,8 млн рублей, то по Astra Linux — на 12,6 млн рублей.

«Исходя из наших данных уже сейчас можно говорить о снижении доли закупок зарубежного ПО и росте спроса госзаказчиков на передовые отечественные разработки. Не стоит забывать и о поручении президента России Владимира Путина российским госкомпаниям к 1 января 2025 полностью перейти на отечественные операционные системы, пакеты офисных приложений, системы виртуализации и управления базами данных. На сегодняшний день работа в этом направлении активно ведется», — прокомментировал Кузнецов.

Далеко за айти: замещение западных технологий в РФ может занять 10-15 лет
В чем уже преуспевает российский рынок и что наши компании способны экспортировать

17 июня глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Путин подписал поручение всем государственным компаниям обеспечить с 1 января 2025 года тотальное замещение отечественными разработками операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации и систем управления баз данных.

Российские разработчики последние полтора года активно создают решения для импортозамещения софта в различных отраслях. Эта ниша получает активную материальную поддержку от государства. Субъекты критических информационных структур (КИИ) в обязательном порядке должны будут перейти на российское ПО к 2025 году в соответствии с законодательными требованиями. В июле этого года Минфин одобрил выделение 11 млрд рублей на импортозамещение софта. На каком этапе находится процесс импортозамещения в середине 2023 года — читайте в материале «Известий».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023