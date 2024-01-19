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В Европарламенте обвинили Словению в грубом нарушении свободы СМИ
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В Европарламенте обвинили Словению в грубом нарушении свободы СМИ

Депутат ЕП Звер обвинил Словению в грубом нарушении свободы СМИ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Belga
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Член Европарламента (ЕП) от Словении Милан Звер обвинил правительство страны в грубом нарушении принципа свободы СМИ. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) он пишет, что коалиционное правительство пытается устранить сторонников одного из известных в Словении политиков, бывшего главу правительства Янеза Янши.

По словам парламентария, «погром журналистов» продолжается в связи с публичной фразой премьер-министра Словении Роберта Голоба о достигнутом соглашении, что Радио и телевидение Словении (РТВ) уничтожит «яншизм».

«Коалиционное правительство сначала сменило все руководство общественного телеканала РТВ, затем изменило программу под новым руководством и немедленно свернуло программу «Панорама», в которой работают 15 журналистов и редакторов», — цитирует текст письма Lenta.Ru.

Евродепутат добавил, что все они будут добиваться справедливости в суде. Он обратился к ЕК с требованием оценить происходящее.

«Еврокомиссия привержена верховенству закона и свободе СМИ в государствах-членах. Я ожидаю, что она примет меры, и хотел бы задать ей следующий вопрос: как она отреагирует на это резкое вмешательство в свободу СМИ и как она планирует обеспечить свободу СМИ в Словении и других государствах — членах ЕС на более устойчивой основе?» — спросил автор обращения.

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Накануне газета Finantial Times написала, что преследование журналистов на Украине вредит репутации президента страны Владимира Зеленского в области защиты свободы СМИ.

До этого, 16 января, мэр Киева Виталий Кличко назвал инциденты «притеснением независимых журналистов, которым не нравится правительство». Он подчеркнул, что происходящее разрушает демократические принципы и наносит ущерб имиджу Украины, пишет «Ридус».

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