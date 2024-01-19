Московские таможенники нашли в посылке флейту из человеческой кости

Московские таможенники изъяли ритуальную флейту, сделанную из человеческой кости. Об этом 19 января сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram.

Предмет нашли в посылке, которая направлялась из Москвы в Германию. В документах было указано, что в отправлении находится музыкальный инструмент. Инспекторы извлекли завернутую в газету полую кость с трезубцем и авторским клеймом.

«Экспертиза показала, что это ритуальный канглинг, который используется в тибетской практике для совершения обряда чод. Изготовлен из человеческой бедренной кости и обтянут человеческой кожей. Изделие современное и не является культурной или палеонтологической ценностью», — рассказали в ведомстве.

Флейту передали в МВД России.

Ранее, 10 апреля, в московском логистическом центре Внуково таможенники обнаружили в посылке человеческий череп. Отправление было получено из США. В таможенной декларации было указано об отправлении пластиковой анатомической модели.