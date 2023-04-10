Во Внуково в посылке из США обнаружили человеческий череп

В московском логистическом центре Внуково таможенники обнаружили в посылке человеческий череп, сообщает официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС) в понедельник, 10 апреля.

Известно, что отправление было получено из США. Сотрудники логистического центра обнаружили череп непосредственно во время сканирования. В коробку был упакован настоящий человеческий череп «с частично разрушенной задней костью», а также нижняя челюсть.

При этом в таможенной декларации отправитель указал, что отправляет пластиковую анатомическую модель.

На данный момент останки изъяты и переданы сотрудникам полиции.

Ранее, 10 марта, американская таможня передала Украине три древних меча и каменный топор, которые обнаружили в посылке из России в аэропорту Нью-Йорка. В материале ссылаются на украинского дипломата, который рассказал, что оружие было доставлено из Краснодарского края. Таможня США перехватила более 20 посылок от того же отправителя, и на данный момент экспертиза содержимого не завершена.