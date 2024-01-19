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Потерянный контейнер с цезием-137 нашли в Иркутской области

«ТНГ-Групп»: в Иркутской области найден ранее потерянный контейнер с цезием-137
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Фото: t.me/tng_official
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Потерянный в Иркутской области сотрудниками «ТНГ-Групп» контейнер с радиоактивным цезием-137 найден неповрежденным. Об этом 19 января сообщает компания.

Накануне гендиректор компании Ян Шарипов рассказал, что недавно между городом Усть-Кут и пикетом НЭПа в Иркутской области при транспортировке в сложных метеорологических условиях на зимнике был потерян контейнер с радиоактивным цезием-137. К поиску были подключены две бригады, а за информацию компания назначила вознаграждение в 200 тыс. рублей.

«К настоящему моменту известно, что контейнер не был поврежден, целостность его не нарушена. Проведенные замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиационной безопасности», — сказано в Telegram-канале «ТНГ-Групп».

Как уточняется, цезий-137 направят к специальному месту хранения, пока будут проводиться дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.

В компании добавили, что за обещанным вознаграждением никто не обратился.

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В июне прошлого года в ФСБ России сообщили, что пресекли попытку вывоза из России цезия-137 для дискредитации РФ. Подозреваемые были арестованы. Отмечалось, что они пытались вывезти из страны 1 кг радиоактивного вещества. Было возбуждено уголовное дело по ст. 220 («Незаконное обращение с радиоактивными веществами») и ст. 30, ст. 226.1 («Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ») УК России.

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