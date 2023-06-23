ФСБ пресекла попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137

Подозреваемые в попытке вывоза из России цезия-137 для дискредитации РФ арестованы. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила ФСБ.

Задержаны пять человек, они пытались вывезти из страны 1 кг радиоактивного вещества. Уточняется, что члены организованной преступной группы действовали при координации гражданина Украины.

«Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа цезий-137 за $3,5 млн с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО», — рассказали в ФСБ.

Отмечается, что цезий-137 планировалось использовать за рубежом для постановочных сцен применения оружия массового поражения, чтобы дискредитировать Россию.

Сейчас задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст. 220 («Незаконное обращение с радиоактивными веществами») и ст. 30, ст. 226.1 («Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ») УК России.

Накануне, 22 июня, стало известно о том, что ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ). Участники ДРГ планировали подорвать железнодорожные пути в момент следования состава с военной техникой и грузами для российской армии. Диверсантов удалось поймать в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 («Террористический акт») и ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.