Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины
Мир
Около 500 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Индии
Общество
Госсоветник объяснил распад СССР результатом «ментальной войны» Запада
Мир
Ветеран ВМС США заявил о сокрытии Байденом факта взрыва батискафа
Мир
МИД Канады предрек переговоры по конфликту на Украине
Общество
В учебники истории добавят карты с новыми регионами РФ
Общество
Вильфанд рассказал о температуре воды в Черном море
Мир
В США предсказали крах цивилизации из-за поставок F-16 Украине
Армия
Модернизация корвета «Стерегущий» начнется в 2024 году
Общество
Площадь лесного пожара достигла почти 9,8 тыс. га в Алтайском крае
Мир
В Великобритании заявили о разочаровании в Байдене
Мир
В конгрессе США заявили о вмешательстве властей в дело сына Байдена

ФСБ пресекла попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137

ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемые в попытке вывоза из России цезия-137 для дискредитации РФ арестованы. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила ФСБ.

Задержаны пять человек, они пытались вывезти из страны 1 кг радиоактивного вещества. Уточняется, что члены организованной преступной группы действовали при координации гражданина Украины.

«Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа цезий-137 за $3,5 млн с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО», — рассказали в ФСБ.

Отмечается, что цезий-137 планировалось использовать за рубежом для постановочных сцен применения оружия массового поражения, чтобы дискредитировать Россию.

Сейчас задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст. 220 («Незаконное обращение с радиоактивными веществами») и ст. 30, ст. 226.1 («Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ») УК России.

Летательный исход: ФСБ пресекла попытку теракта с «грязной бомбой»
Диверсанты планировали нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры в Ивановской области

Накануне, 22 июня, стало известно о том, что ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ). Участники ДРГ планировали подорвать железнодорожные пути в момент следования состава с военной техникой и грузами для российской армии. Диверсантов удалось поймать в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 («Террористический акт») и ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023