Эксперт дала советы по продаже ипотечной квартиры

Продажа квартиры, находящейся в ипотеке, может быть непростой, но правильные шаги могут способны этот процесс более легким, рассказала «Известиям» риелтор София Любимова.

По ее словам, в первую очередь следует ознакомиться с договором и условиями ипотеки.

«Изучите документы вашего ипотечного кредита. Выясните ограничения и требования банка, чтобы предварительно предотвратить возможные последствия. У некоторых банков есть штрафные санкции за досрочное погашение ипотеки. Это может плохо отразиться на вашей кредитной истории в целом», — отметила эксперт.

Вторым важным моментом она назвала согласие застройщика. Как объяснила риелтор, некоторые застройщики не разрешают перепродавать своим дольщикам объекты до сдачи дома и ввода в эксплуатацию. Поэтому она рекомендовала изначально при покупке квартиры внимательно прочитать договор, желательно с профессионалом — компетентным риелтором или юристом.

«Если же квартира уже куплена и такой пункт есть в договоре, обязательно обратитесь в агентство недвижимости, чтобы профессионалы помогли вам решить эту задачу. И на этот вопрос есть некоторые обходные пути решения», — добавила Любимова.

При продаже квартиры в ипотеке продавец договаривается, кто будет закрывать остаток по кредиту. Так, например, возможно погасить остаток по ипотеке из своих собственных средств как покупателя, так и продавца, объяснила специалист.

Кроме того, она посоветовала сделать оценку недвижимости, чтобы получить реальную рыночную стоимость — это поможет установить адекватную цену для продажи.

«Не советую вам делать оценку, опираясь только на объявления, опубликованные на известных площадках агрегатора. Там находится сейчас большое количество фейковых объявлений как с завышенной, так и с заниженной ценой. Рекомендую обратиться за оценкой к риелторам, так как они обладают реальными знаниями рынка. Некоторые предпочитают обращаться в оценочную компанию, но я бы тоже не стала этого делать. Оценочная компания обычно опирается на те же объявления и соответственно дает оценку не объективно», — рассказала она.

В то же время следует узнать больше о банковских программах. Некоторые финансовые организации и компании предоставляют возможность сдать квартиру в «трейд-ин». Это не всегда бывает выгодно, но иногда таким вариантом можно воспользоваться, считает эксперт.

Перед продажей жилья стоит навести порядок, добавить аксессуаров или сделать косметический ремонт.

«Среди риелторов есть поговорка: «ведро воды и тряпка прибавляют 10% к стоимости квартиры». Вызовите клининг или уберите сами», — подчеркнула Любимова.

Не лишним будет сделать для объявления профессиональные фотографии и видео недвижимости.

Кроме того, нужно подготовить весь необходимый пакет документов заранее — это может быть договор долевого участия или переуступки, личные документы собственника. В отдельных случаях еще необходимы справки из некоторых специальных учреждений о дееспособности, уточнила риелтор.

«Не забывайте, что кроме погашения ипотеки, вам придется покрыть различные расходы, такие как комиссия агенту недвижимости, налоги и сборы. Подробно изучите все дополнительные расходы, чтобы для вас это не было сюрпризом», — сказала Любимова.

При этом, по ее мнению, выбор правильного времени для продажи квартиры в ипотеке играет важную роль. Поэтому стоит отслеживать тенденции рынка недвижимости и выбирать период с повышенным спросом. Не следует выставлять квартиру на продажу, когда интерес снижен, добавила она.

Также нужно быть готовым к активным переговорам. Как объяснила эксперт, умение вести торг и договариваться с потенциальным покупателем — один из важных навыков.

«В завершение хотела бы сказать, что с 23 декабря 2023 года банки начали ужесточать систему продажи квартир в ипотеке. Если ранее по семейной ипотеке можно было купить квартиру по переуступке (приобрести квартиру от физического лица, но под 6% вместо 18%), то сейчас эта функция больше недоступна. Я считаю, что на смену этим программам придут не менее интересные», — заключила Любимова.

Ранее, 3 января, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что в России в начале 2024 года стоимость новостроек массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Также будет постепенно дешеветь вторичное жилье, спрогнозировал он.