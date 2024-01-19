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Эксперт объяснил рост цен на российский софт на 10–20%

Муртазин: рост цен на российский софт связан с ростом зарплат разработчиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Цены на российское программное обеспечение (ПО) за год действительно выросли на 10–20%, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 19 января. Увеличение стоимости программных продуктов он объяснил ростом зарплат разработчиков на фоне дефицита квалифицированных кадров в IT-отрасли.

«Также зачастую у многих софтверных решений российской разработки нет отечественной замены, альтернативы. Это, в частности, очень чувствительно при госзакупках», — указал эксперт.

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Ранее в этот день издание «Коммерсант» сообщило, что стоимость российского софта за год увеличилась на 10–20%. Директор технологической практики «Технологий доверия» Юрий Швыдченко предположил, что цены на софт продолжат расти и в 2024 году. Он уточнил, что на рынке есть спрос, и параллельно увеличиваются расходы на разработку из-за сохраняющегося дефицита кадров и конкуренции за них.

13 ноября прошлого года генеральный директор поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» Максим Кузнецов сообщил «Известиям», что тендерные закупки российских ноутбуков школами и вузами в 2023 году выросли в несколько раз. Кроме того, по его словам, лидером по объемам закупок за три квартала 2023-го стало отечественное ПО Astra Linux, которое обошло Windows на 43% в денежном выражении: если по Windows было проведено тендеров на 8,8 млн рублей, то по Astra Linux — на 12,6 млн рублей.

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