Психолог перечислила пять признаков послеродовой депрессии

Перинатальный психолог, эксперт по подготовке к зачатию, материнству и ЭКО Лидия Кутузова 20 января рассказала «Известиям» о пяти признаках, которые говорят о развитии у молодой мамы послеродовой депрессии.

Первый признак — постоянная усталость и отсутствие энергии. По словам психолога, усталость после рождения ребенка — это обычное явление. Новорожденный требует круглосуточного ухода, что, естественно, приводит к недосыпанию и физическому истощению. Однако есть определенная разница между естественной усталостью и той, которая является признаком послеродовой депрессии.

«Когда усталость переходит границы нормы, это влияет не только на физическое состояние, но и на эмоциональное. Вы можете ощущать огромное усилие даже при выполнении простейших действий, таких как вставание с постели утром или умывание. Эта усталость кажется неисчерпаемой и не проходит даже после отдыха или сна. Она может сопровождаться чувством тяжести в теле, затуманенным мышлением и отсутствием мотивации», — сказала Кутузова.

Второй признак — потеря интереса к жизни. Если вы замечаете, что уже не радуетесь вещам, которые раньше вызывали у вас восторг, например, прослушиванию любимой музыки и просмотру фильма, это тревожный звонок.

«Потеря интереса к жизни — это состояние, когда всё кажется безрадостным и бессмысленным. Вы можете перестать получать удовольствие от вещей, которые раньше вас вдохновляли: от общения с друзьями до хобби и работы. Мир вокруг кажется серым, а будущее — неопределенным. Это чувство апатии и отсутствия удовольствия от жизни может привести к тому, что вы начнете избегать социальных контактов и уединяться, что еще больше усугубит депрессивные чувства», — заявила эксперт.

Третий признак — чувство тревоги и беспокойства.

«Беспокойство о здоровье и благополучии ребенка естественно для молодой мамы. Но, если эти чувства перерастают в навязчивые мысли и не позволяют жить полноценной жизнью, возможно, это послеродовая депрессия. Тревога — это состояние психического напряжения, связанное с ожиданием опасности или неопределенности. Эмоциональные проявления тревоги могут включать чувство беспокойства, паники, страха или нервозности. Физиологические симптомы могут вызывать учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, усталость, головные боли или проблемы с пищеварением. Тревога может быть кратковременной реакцией на стрессовую ситуацию или длительной, как при тревожных расстройствах», — заявила психолог.

Четвертый признак — проблемы со сном. Недосыпание — это норма для мамы новорожденного. Однако, если вы не можете уснуть, когда ваш малыш спит, или же, наоборот, спите гораздо больше, чем обычно, это может быть сигналом о глубоком эмоциональном дискомфорте, указала Кутузова.

«Проблемы со сном могут проявляться в виде бессонницы, частых пробуждений в течение ночи — беспричинных, а не ради кормления малыша. Бессонница часто связана с тревогой, поскольку беспокойные мысли и эмоциональное напряжение мешают человеку расслабиться и заснуть. В свою очередь, недостаток сна усиливает симптомы тревоги, создавая замкнутый круг», — сказала специалист.

Четвертый признак — изменение аппетита. Некоторые женщины теряют интерес к еде, другие же начинают есть гораздо больше. Как заявила собеседница издания, так организм реагирует на стресс, а большое количество стресса — это и есть прямой путь к выгоранию и депрессии.

«Если вы узнали себя в одном или нескольких пунктах, самое важное — понять, что вы не одни. Многие женщины переживают подобное, и это не означает, что вы плохая мама или ненормальная. Это означает, что вам нужна поддержка — такая же естественная и необходимая, как любовь, которую вы отдаете своему малышу. Как психолог, я хочу подчеркнуть, что данные симптомы требуют внимания и не должны игнорироваться. Послеродовая депрессия — это не просто «плохое настроение» или «слабость характера». Это реальное медицинское состояние, которое может и должно быть вылечено. Помните, забота о себе — это не эгоизм, это необходимость», — заключила Кутузова.

В ноябре психолог Кутузова рассказала «Известиям», как сохранить брак после рождения ребенка. К рождению ребенка нужно готовиться заранее как физически, так и морально, отметила Кутузова. Сюда входит обсуждение ролей «мать»–«отец», обязанностей обоих супругов, посещение школы будущих родителей, чтение литературы или просмотр видео.