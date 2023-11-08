Психолог назвала основные причины развода после рождения ребенка

Мнение, что рождение ребенка должно укреплять семью, иногда оказывается ошибочным: есть пары, которые расходятся, после того как на свет появился наследник. Почему так происходит и можно ли сохранить отношения, 8 ноября рассказала «Известиям» перинатальный психолог, эксперт по подготовке к зачатию, материнству и ЭКО Лидия Кутузова.

«Конечно, каждой паре присущи свои индивидуальные особенности. Но в целом можно выделить несколько основных причин развода, чаще всего встречающихся после рождения ребенка», — сказала специалист.

Так, первая причина развода заключается в том, что проблемы в отношениях были еще задолго до беременности. По словам психолога, некоторые женщины хотят родить не из желания передать ребенку любовь и воспитать личность, а из страха, что муж уйдет. И тем самым стараются его удержать, не понимая, что рождение нового человека — это определенный кризис для пары. И если пара изначально слабая, то ей его не пережить.

«Бывает и так, что семьи создаются на фоне беременности. Получается, пара сходится из чувства долга, из страха осуждения, из других мотивов, которые никакого отношения к любви и воспитанию не имеют. Но на подобном «клее», кто бы что ни говорил, гармоничных и долгих отношений не построить», — указала Кутузова.

Также брак может развалиться из-за того, что женщина и мужчина не смогли встроить новые роли мамы и папы в свою семью, заявила психолог.

«Часто ребенка больше хочет или папа, или мама. В результате второй супруг оказывается не готов к жизненным переменам и не чувствует себя родителем. Ему хочется и дальше оставаться супругом, повернуть время вспять. Неосознанно у него формируется негативное отношение к ребенку как к причине глобальных жизненных перемен. Бывает и так, что супруги очень хотят ребенка, но не оговорили, какими хотят быть родителями. В итоге нам кажется, что мы знаем, каким папой должен быть супруг, а ему кажется, что он знает, какой мамой должны быть мы. На практике эти ожидания редко совпадают с действительностью», — объяснила эксперт.

Еще одной причиной расставания может стать то, что супруги не были психологически готовы к родительству.

«Даже если рождение первенца — обоюдное желание, без подготовки к новым ролям сразу не привыкнуть. Отсюда взаимные упреки, ощущение, будто второй партнер меньше отдается процессу воспитания, картина, что с папой ребенку можно всё, а с мамой — одни запреты», — сказала Кутузова.

Кроме того, на союз влияет физическая усталость родителей. Как отметила собеседница «Известий», иногда пары не переносят период до года, когда ребенок кричит по ночам, требует грудь, раздражает. Если сюда подключить вышеописанные причины, то получается двойной удар по крепости семьи.

И заключительной причиной развода может послужить непонимание мужчиной, что женщине нужно восстановиться физически и психологически после родов.

«Эта причина рождается из второго пункта, когда мужчина не понимает, что его женщина больше не просто жена, но и мама новорожденного, который требует много внимания и не может пока что за себя постоять, самостоятельно о себе позаботиться. Мужчина требует заботы и внимания на том же уровне, что и раньше, не понимая, что внимание женщины теперь несколько смещено», — сказала Кутузова.

Если мужчина и женщина хотят сохранить отношения после рождения малыша, им необходимо работать над собой, подчеркнула психолог.

Во-первых, изначально не нужно вступать в отношения из негативных посылов — страха осуждения, долга перед родителями и так далее. Следует прислушаться к себе — действительно ли вы хотите быть с этим человеком.

«Во-вторых, уходите от ложных ожиданий. Чтобы не было «я думал, ты вот такая, а ты не такая» и наоборот, обсуждайте, какие интересы преследует партнер, каким он на самом деле является, чего хочет и к чем стремится. Выводите его на подобные разговоры, даже если он не хочет их инициировать. И честно рассказывайте о себе, если вдруг он или она задаст подобные вопросы. Очень важно смотреть в одну сторону на ключевые моменты в паре, например на рождение ребенка. Если один супруг мечтает об этом, а второй категорически против, то как тут не случиться разводу? Хотя даже в таком случае возможна проработка блока с психологом и его устранение. Но, опять же, только если человек захочет этого. А насильно тянуть упирающегося супруга в кабинет психолога — идея заведомо провальная», — заявила эксперт.

В-третьих, к рождению ребенка нужно готовиться заранее как физически, так и морально, отметила Кутузова. Сюда входит обсуждение ролей «мать-отец», обязанностей обоих супругов, посещение школы будущих родителей, чтение литературы или просмотр видео.

«В-четвертых, обсудите вопросы делегирования ухода за ребенком няне или бабушкам-дедушкам. Иногда этот вопрос приводит к необратимым разногласиям в паре. В-пятых, не забывайте и о своих ролях мужа или жены. Вы не только родители, но еще и любящие друг друга люди. Здесь важно соблюдать баланс. Перекос в сторону родительства приведет к разводу, а в сторону мужа и жены — к отсутствию должного воспитания ребенка», — заключила специалист.

В январе семейный психолог Ольга Романив заявила, что расхождение интересов и планов на дальнейшую жизнь между супругами может быть предвестником развода. Также сигналами к скорому расставанию могут стать охлаждение в паре, отсутствие интереса к делам партнера, а также угасание интимной жизни, пояснила эксперт.