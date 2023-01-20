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Психолог назвала сигналы — предвестники развода

Психолог Романив: расхождение планов на дальнейшую жизнь между супругами может быть предвестником развода
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Расхождение интересов и планов на дальнейшую жизнь между супругами может быть предвестником развода. Об этом в пятницу, 20 января, заявила семейный психолог Ольга Романив.

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Также сигналами к скорому расставанию могут стать охлаждение в паре, отсутствие интереса к делам партнера, а также угасание интимной жизни, пояснила эксперт.

«Всё это неминуемо ведет к тому, что каждый из супругов начинает жить своей жизнью, нередко заводит отношения на стороне, и довольно часто отношения просто сходят на нет, соответственно решение об официальном расставании становится уже вопросом времени», — рассказала Романив «Газете.Ru».

Психолог отметила, что для пар, находящихся в браке небольшое количество времени, одним из признаков скорого развода может стать неумение договариваться, слышать партнера и вставать на его позицию.

«На то, чтобы научить слушать и слышать, действительно могут уйти годы. А нежелание искать общий язык, скорее всего, приведет пару к решению развестись», — пояснила Романив.

30 сентября прошлого года психотерапевт и руководитель Института психосоматики Артем Толоконин рассказал, что травмирующие события в раннем возрасте, такие как развод родителей, накладывают отпечаток на всю оставшуюся жизнь человека и могут даже привести к различным заболеваниям.

Он подчеркнул, ребенок еще ярче переживает эмоции, чем взрослые, поэтому зачастую он воспринимает развод как собственную ненужность и считает, что именно он стал причиной разлада в семье.

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