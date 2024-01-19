РЖД запустят полностью беспилотный поезд в России в 2026 году

РЖД запустят полностью беспилотный поезд в 2026 году, а летом 2024 года на МЦК будет запущен частично беспилотный состав. Об этом 19 января сообщил глава холдинга Олег Белозеров на пленарной дискуссии «Транспортная система будущего в интересах пассажира» на выставке «Россия» на ВДНХ.

«Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3«А». Следующий этап — полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году», — сказал он.

По его словам, беспилотный поезд будет разработан на платформе импортозамещенного российского электропоезда «Финист». Сейчас он оснащается необходимым оборудованием.

Ранее, в октябре 2023 года, сообщалось, что проводятся системные испытания беспилотных поездов «Ласточка». Их тестируют на МЦК ночью, в ближайшее время они начнут перевозить пассажиров. Однако на первых этапах на всякий случай в кабине продолжит находиться машинист.