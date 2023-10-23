В России тестируют уникальные беспилотные электропоезда

Сегодня на платформе «Смотрим» выходит первая серия второго сезона документального проекта «Наши люди», созданного при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и «Народного фронта». Премьерный эпизод расскажет об уникальных разработках отечественных инженеров в сфере беспилотного наземного транспорта. Официальным «голосом» проекта стал лауреат премии «ТЭФИ», актер Сергей Бурунов.

«Наши люди» — документальный сериал об индустриальных достижениях России, построенный не на сухих научных фактах, а на историях реальных людей: именно они стоят за плечами корпораций, изобретают новые технологии, усмиряют силу воды, сдерживают энергию атома, приручают огонь.

Первый выпуск второго сезона «Беспилотная «Ласточка» посвящен беспилотным технологиям, которые активно внедряются в «Российских железных дорогах». Так, сотрудники Санкт-Петербургского филиала НИИАС – ведущего отраслевого научно-технологического института холдинга «РЖД» в области автоматизации и управления сложными технологическими процессами на железнодорожном транспорте ─ проводят системные испытания беспилотных «Ласточек».

Такие поезда будущего относятся к четвертому, высшему классу автоматизации. Они будут двигаться точно по расписанию и благодаря машинному зрению выведут на новый уровень безопасность движения. Например, машинист может заметить препятствие на расстоянии 600 м, тогда как «беспилотник» ─ на расстоянии 1 км в дневное время суток. Умная система распознает дефекты полотна или обрыв провода и остановит поезд плавно, без экстренного торможения. Беспилотные «Ласточки» тестируют на МЦК ночью, и в ближайшее время они начнут перевозить пассажиров.

Кроме того, сейчас специалисты ООО «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма Свердловской области) завершают сертификацию поезда нового поколения «Восток», а уже в 2024 году приступят к созданию полностью автоматизированного локомотива. «Изначально мы должны были разработать электропоезд «Ласточка» в 2022 году и произвести его. Но, с учетом того что компания Siemens ушла, сейчас нужно произвести полное импортозамещение и создать отечественный электропоезд. Завод «Уральские локомотивы» ведет работу в этом направлении», — заявил в проекте «Наши люди» директор филиала НИИПАС в г. Санкт-Петербург Павел Попов. «То, что мы делаем сейчас, — на год-полтора впереди того, что происходит в мире», — подчеркнул он.

Всего во второй сезон проекта войдут 10 историй. Герои документального сериала проведут зрителей на индустриальные предприятия России: от «Росатома», спасающего жизни людей, до СУЭКа, добывающей уголь для всей страны. Именно они разрабатывают, реализуют промышленные и научные проекты, от их работы зависит качество лечения пациентов, безопасность передвижения в самолётах и поездах, наличие тепла в домах россиян.

Первая серия проекта «Наши люди» уже доступна на платформе «Смотрим» и в социальных сетях «Народного фронта».