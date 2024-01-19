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Названы самые надежные снегоболотоходы в России

«Авито Авто»: «Тайфун» и «Тром-8» — самые надежные снегоболотоходы в РФ
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Фото: ТРЭКОЛ
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Снегоболотоходы предназначены для передвижения в сложных снежных условиях, перевозки людей и грузов по пересеченной местности. Эксперты «Авито Авто» рассказали «Известиям» о трех самых надежных снегоболотоходах.

Вездеход «Тайфун», по утверждению производителя, способен заменить собой шесть видов транспорта: квадроцикл, снегоход, лодку, трактор, болотоход и дом на колесах. Его стоимость составляет 10,72 млн рублей.

Размер колес «Тайфуна» составляет 1650 мм, а объем — до 1 тыс. л. Они оснащены системой централизованной подкачки, которая позволяет снегоболотоходу самостоятельно выйти на лед. Вездеход управляется гидравлическим джойстиком, обладает умеренным расходом дизеля (2–3 л в час) и запасом топлива до 300 л.

Вездеход «Тром-8» назван в честь реки, впадающей в Обь. Его стоимость составляет 9,5 млн рублей. «Тром-8» способен выполнять задачи на непроходимых слабонесущих грунтах, он перевозит до 1,5 т груза и до семи человек. Модель может быть оснащена буровой и экскаваторной установкой, а также мульчерной навеской фрезерного типа (лесной измельчитель). «Тром-8» особенно популярен среди нефтяных и газовых компаний, таких как «Газпром» и «Роснефть».

Завершает подборку снегоболотоходов восьмимeстный вездеход-амфибия «Трэкол Вега» (7,89 млн рублей). Кузов машины выполнен из алюминиевых сплавов с армированием из пенополистирола толщиной 50 мм для теплоизоляции. Вездеход за счет водоизмещения колес способен преодолевать небольшие водные преграды вплавь (при скорости течения не более 0,3 м/с и скорости ветра не более 5 м/с).

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Средняя стоимость автомобилей российского производства за год (с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года) выросла на 44%, до 1,25 млн рублей. Об этом 18 января рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, китайские автобренды за год увеличили цены в среднем на 30%, до 3,25 млн рублей.

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