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Показатель долговой нагрузки — что это такое и на что влияет

Россиянам рассказали, на что влияет показатель долговой нагрузки заемщика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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При выдаче любого кредита или займа российские банки опираются на показатель долговой нагрузки гражданина. Этот коэффициент зачастую становится решающим для одобрения или отказа. «Известия» объясняют, как определяется долговая нагрузка заемщика и как улучшить этот показатель.

Что такое долговая нагрузка

Показатель долговой нагрузки (также известный как Debt-to-Income ratio, DTI ratio) — это финансовый показатель, который выражается в процентах и отражает соотношение между общей суммой долговых обязательств и доходами заемщика.

Показатель долговой нагрузки (ПДН) вычисляется путем деления суммы ежемесячных платежей по долговым обязательствам на ежемесячный доход заемщика, затем результат умножается на 100.

Обычно учитываются платежи по ипотеке, кредитной карте, автокредиту, студенческому кредиту и другим финансовым обязательствам. Также банки принимают во внимание кредиты, в которых гражданин выступает в роли поручителя или созаемщика.

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А в числе доходов заемщика, в свою очередь, учитываются зарплата, стипендия, пенсия, пособия и выплаты, дивиденды и другие дополнительные источники заработка (например, сдача в аренду имущества) за период последних 12 месяцев. Важно, чтобы любой доход был подтвержден документально.

На что влияет показатель долговой нагрузки

Показатель долговой нагрузки является важным фактором, который кредиторы учитывают при принятии решения о предоставлении кредита и определении условий его выдачи. Чем выше показатель долговой нагрузки, тем рискованнее считается заемщик, и условия кредита могут быть менее выгодными.

Высокий показатель долговой нагрузки может указывать на то, что заемщик уже выплачивает значительные суммы по существующим кредитам. В таком случае кредитор может рассматривать заемщика как больший финансовый риск. Организация может сомневаться в способности заемщика вернуть новый кредит вовремя или выплачивать ежемесячные платежи. Как правило, высоким считается показатель от 50%.

Чем ниже показатель долговой нагрузки, тем лучше считается материальное состояние заемщика. Низкая долговая нагрузка указывает на хорошую финансовую дисциплину и способность выполнять свои обязательства. В таком случае заемщик может ожидать более низкую процентную ставку по кредиту или лучшие условия на кредитную программу.

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Однако важно учитывать, что допустимый уровень долговой нагрузки может различаться в зависимости от конкретного кредитора и типа кредита. Например, для ипотечного кредита обычно устанавливаются определенные ограничения показателя долговой нагрузки.

Кроме того, показатель долговой нагрузки может также влиять на лимит кредитной линии или сумму допустимого кредитного овердрафта.

Как снизить показатель долговой нагрузки

Заемщик может изменять свой показатель долговой нагрузки, сокращая свои финансовые обязательства или увеличивая доходы. Вот несколько советов, как лучше снизить ПДН.

1. Оплатить высокопроцентные долги в первую очередь. Если у заемщика есть несколько кредитов или задолженностей, прежде всего лучше закрывать обязательства с наибольшей процентной ставкой.

2. Уменьшить ежемесячные выплаты. Можно обратиться в банки с запросом на реструктуризацию кредитов. С кредитором можно договориться о снижении процентных ставок или рассчитать более гибкий план выплат, чтобы сделать ежемесячные платежи более доступными.

3. Повысить доход за счет подработки, повышения квалификации или поиска более высокооплачиваемой работы.

4. Обратитьcя за финансовой помощью. Если долги стали непосильными, можно обратиться к банкам или кредитным консультантам, чтобы получить финансовую помощь и рекомендации по снижению долговой нагрузки.

Ранее «Известия» рассказывали, нужно ли закрывать текущие кредиты, чтобы можно было взять ипотеку, и как долговая нагрузка влияет на решение о выдаче такого займа.

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