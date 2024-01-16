Нужно ли закрывать кредиты перед оформлением ипотеки

При покупке жилья в ипотеку одним из параметров, влияющих на решение банка, служит наличие у заемщика непогашенных кредитов. Нужно ли их закрывать перед подачей заявки и как кредиты влияют на одобрение ипотеки, рассказывают «Известия».

Одобрят ли ипотеку при непогашенном кредите

Сам факт наличия кредитных карт — не причина для отказа в ипотеке. Главные критерии — это платежеспособность заемщика и отсутствие просрочек по кредитам. При высоком доходе и положительной кредитной истории шанс на одобрение заявки заметно выше.

Однако, прежде чем одобрить ипотечный кредит, банки учитывают еще целый ряд факторов. В частности, гражданство заемщика, непрерывность трудового стажа, общее число обращений за кредитами, наличие иждивенцев и то, насколько исправно вносились прошлые платежи. Так, если просрочка длилась больше 90 дней, то в ипотеке, скорее всего, откажут даже самые лояльные банки.

Отрицательно повлиять на решение могут и наличие судебных разбирательств с банками или судимости за финансовые махинации, банкротство, а также нулевая кредитная история. Кроме того, число отказов возрастает на фоне роста ипотечных ставок и изменения условий кредитования.

В федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что к концу прошлого года уровень одобряемости кредитов упал ниже 30%. В том числе это связано с ростом числа сложных заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В результате банки стали более тщательно проверять доходы при первоначальном взносе менее 30%, а на вторичном рынке — соотношение кредита со стоимостью будущего залогового объекта.

Однако прямого запрета на выдачу кредитов той или иной категории граждан нет. Каждая кредитная организация сама устанавливает критерии. Между тем в Центробанке констатировали, что в 2023 году стандарты выдачи ипотеки ухудшились. Почти каждый второй кредит выдавался гражданам с долговой нагрузкой 80% и более. Но насколько целесообразно брать на себя новые долговые обязательства, решать, в первую очередь, самому заемщику.

Нужно ли закрывать кредиты перед ипотекой

Банк может выдать ипотеку, если выплата по карте не будет влиять на весь бюджет, или предложит меньшую сумму займа. Например, вместо 7 млн одобрит только 5 млн рублей.

Нужно ли закрывать кредитную карту, чтобы получить ипотеку, лучше уточнить у сотрудника банка перед подачей заявления. Вполне возможно, что при наличии положительной характеристики банк пойдет навстречу клиенту и одобрит займ. На такой вариант можно рассчитывать, если расходы не превышают доходы.

Как правило, банки одобряют ипотеку, если после погашения всех кредитов, включая ипотечный, остаток составляет не менее 50% от общего дохода.

Но прежде чем идти в банк, эксперты рекомендуют всё-таки выплатить долги по кредиту или хотя бы уменьшить долговую нагрузку, если кредитов несколько. Это не только ускорит одобрение заявки, но и существенно снизит долговое бремя.

Как получить ипотеку при наличии кредитов

Если заемщик имеет дополнительный доход, например, от сдачи жилья в аренду, может предоставить залог или созаемщика с высокими доходами, получить ипотеку при непогашенных кредитах ему будет проще. Использование средств материнского капитала также способствует принятию положительного решения.

В случае, когда кредитная история испорчена просрочками, сначала придется потратить время на ее исправление. Прежде всего нужно закрыть все просроченные платежи и дальше вносить средства своевременно.

После исправления кредитной истории уже можно идти в банк. Чтобы повысить свои шансы на одобрение ипотеки, при выборе срока кредитования лучше указать максимальный, поскольку это снизит размер ежемесячного платежа.

Если требуется взять ипотеку при наличии уже действующего жилищного кредита, то стоит учесть, что банки в большинстве случаев не идут на подобные риски и отказывают в повторном кредитовании.

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