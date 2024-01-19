В Госдуме предложили включить изучение семейной истории в «Разговоры о важном»

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой включить в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» материалы, рассказывающие об изучении семейной истории.

«Указом президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Такое решение принято для защиты института брака, сохранения и популяризации традиционных семейных ценностей. В этой связи важно вовлечь подрастающее поколение в изучение семейной истории. Это поможет укрепить связь между старшими и младшими поколениями, исполнить долг памяти перед своими предками, посмотреть на историю России через призму семейной истории», — сказала «Известиям» Занко 19 января.

Депутат отметила, что с 2019 года Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», руководителем которого она является, реализует проект «Моя история». Поэтому оно со своей стороны готово оказать содействие в методическом сопровождении, а также привлечении волонтеров к оказанию бесплатной помощи по восстановлению истории семьи.

«В 2023 году к нам поступило более 5 тыс. запросов по восстановлению семейной истории из разных регионов России и других государств. Больше всего людей интересовали вопросы по восстановлению семейного древа и боевого пути родственника, который сражался в годы Великой Отечественной войны, а также поиску захоронений, фотографий родственников и другое», — добавила Занко.

Провести первые занятия парламентарий предложила осенью текущего года.

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, который был запущен Министерством просвещения. Начиная с 1 сентября 2022 года занятия проходят каждый понедельник во всех школах, техникумах и колледжах. На уроках дети узнают об истории, государственном устройстве России и ее роли в мире. Часть занятий посвящена повседневной жизни самих школьников.

22 января в российских школах и колледжах пройдет третий в 2024 году урок, посвященный 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Педагоги расскажут об исторических событиях того времени и раскроют их значение современному молодому поколению.