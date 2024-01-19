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Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Специалисты российской компании hiderX — эксперты в области создания специализированных изделий, предназначенных для защиты от тепловизоров, рассказали о работе над маскировочным костюмом, который размывает силуэт носителя и делает его совершенно невидимым для тепловизионных средств противника, о чем стало известно 19 января.

«Маскировочный костюм, который ломает, размывает силуэт. Это полностью российская технология, основанная на покрытии тканей определенным составом, — наше ноу-хау, его детали не раскрываются. Принцип действия заключается в экранировании температуры окружающей среды от объекта. Костюм позволит эффективно маскировать российских военнослужащих от тепловизионных средств противника», — заявили в hiderX ТАСС.

Разработчики принципиально новой спецодежды для военных утверждают, что ни одна из известных маскировочных моделей одежды пока полностью не скрывает человека. Они же научились маскировать объект от тепловизора, скрывая его тепловую сигнатуру. Когда боец надевает маскировочный костюм, плащ и так далее, он в любом случае виден — тепловизоры видят, как его силуэт переливается, экранирует.

«Мы долго мучились с этим явлением и работали над изделием, которое как бы размыло силуэт. В настоящее время испытания новейшего костюма продолжаются, работу над изделием планируется завершить до конца января», — поделились в компании.

Там добавили, что минимальный вес изделия — 350 г. Габариты костюма таковы, что он помещается в карман. Это важно для бойца, который несет на себе от 40 до 70 кг снаряжения. В конструкции изделия hiderX предусмотрена возможность использования сторонних типов маскировки в зависимости от типа местности — это может быть хвойный лес, пески, городская застройка.

В компании пояснили, что множество применяемых способов маскировки от тепловизора основано на изолировании тепла. Но оно наглядно демонстрирует неэффективность при длительной эксплуатации.

«Мы используем другую технологию — экранирование, что позволяет избежать негативных последствий за счет иного принципа действия. Терморегуляция происходит естественным путем за счет того, что ткань дышит», — объяснили разработчики.

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17 января источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что новый ручной пулемет калибра 5,45 мм полностью готов и выходит на государственные испытания. Помимо версии в калибре 5,45 мм, планируется создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.

Ранее, 29 декабря, источники «Известий» в Минобороны РФ заявили, что первые серийные образцы снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) поступили в подразделения российской армии. Оружие, которое создавалось на замену знаменитой снайперской винтовке Драгунова (СВД), имеет улучшенные характеристики и более высокую точность.

13 декабря основатель предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что первые опытные образцы новой облегченной снайперской и штурмовой винтовки в сменных калибрах 308 win (7,62 × 51 мм), которая сменит LAR-10 «Счетчик», будут представлены в феврале-марте следующего года.

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