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В России создадут новую облегченную снайперскую винтовку с автоогнем

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Фото: РИА Новости/Андрей Станавов
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Первые опытные образцы новой облегченной снайперской и штурмовой винтовки в сменных калибрах 308 win (7,62 × 51 мм), которая сменит LAR-10 «Счетчик», будут представлены в феврале-марте следующего года. Об этом 13 декабря сообщает основатель предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Сегодня мы ведем разработку новой самозарядной винтовки на смену «Смершу» и «Счетчику». Принципиальное отличие от вышеупомянутых винтовок заключается в том, что винтовка калибра 308 win (7,62 × 51) будет в массогабаритных характеристиках автомата. Это будет легкая винтовка весом 3,6 кг, то есть на 1 кг легче, чем «Счетчик» и зарубежные винтовки данного калибра», ― рассказал Лобаев в беседе с «РИА Новости».

Также собеседник отметил, что перспективные винтовки получат возможность устанавливать сменные личинки, которые можно будет использовать как автомат и снайперскую винтовку.

«На этот раз производство всех деталей будет на базе Lobaev Arms, чем будет обеспечиваться более полный контроль над качеством. «Техника» будет также заменена на более надежную ― автоматика с газовым поршнем по аналогии с HK 417 и FN, но, опять же, наша винтовка будет на килограмм легче зарубежных аналогов с сохранением необходимых показателей кучности стрельбы», ― отметил основатель Lobaev Arms.

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В сентябре Лобаев представил первый полностью импортозамещенный патрон, предназначенный для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac.

В июле Владислав Лобаев сообщал, что в РФ началось производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой» калибра 375 Cheytac (10,3 × 77). По его словам, рабочее название проекта «Зверобой» было выбрано по итогам народного голосования в соцсетях.

В мае стало известно, что в России начали выпускать собственную версию снайперских патронов Cheytac, при производстве которых используются только отечественные материалы и комплектующие.

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