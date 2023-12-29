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Серийные образцы снайперской винтовки Чукавина поступили в подразделения ВС РФ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Первые серийные образцы снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) поступили в подразделения российской армии, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Оружие, которое создавалось на замену знаменитой снайперской винтовке Драгунова (СВД), имеет улучшенные характеристики и более высокую точность.

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Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что СВД — хорошая винтовка и может решать все поставленные перед бойцами задачи, однако делает она это с 1960-х годов. С тех пор стрелковое оружие изменилось, появилась возможность сделать его более точным и легким.

«В винтовке Чукавина используются новые материалы и технологии, она прошла проверку боем и подтвердила свои высокие характеристики. Можно сказать, что она получила надежность, присущую СВД, но в тоже время она более дальнобойная и точная. Теперь противнику будет труднее уйти от нашего снайпера, наши бойцы получат дополнительные возможности во время снайперских поединков», — пояснил эксперт.

Снайперскую винтовку Чукавина начали разрабатывать в 2016 году и впервые показали годом позже на военно-техническом форуме «Армия». С 2021-го некоторое количество СВЧ передавалось в армию для опытной эксплуатации. На вооружение ее поставили в мае 2023 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прицельная данность: войска начали получать снайперскую винтовку Чукавина

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