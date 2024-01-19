СМИ уличили российские системы РЭБ в нарушении работы GPS над Польшей
В Польше над подавляющей территории страны зафиксировали массовый сбой в работе GPS ввиду якобы проводимых Россией испытаний средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в среду, 17 января, написал польский портал epoznan.pl.
«В среду на значительной территории Польши наблюдались помехи для GPS-сигнала», — указывается в материале.
Кроме того, по информации польского портала, подобные проблемы наблюдались также в Финляндии и Эстонии.
Годом ранее в Финляндии заявили, что РФ якобы глушила работу системы GPS.