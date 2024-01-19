В Петропавловске-Камчатском мужчина истязал детей сожительницы

Житель Петропавловск-Камчатского обвиняется в истязании детей сожительницы. Об этом 19 января сообщили в СУ Следственного комитета (СК) РФ по Камчатскому краю.

Следствие установило, что 44-летний мужчина с июня по сентябрь 2023 года под видом осуществления мер образовательного и воспитательного характера причинял мальчикам 2013 и 2014 года рождения физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев, лишал их полноценных приемов пищи и возможности спать в кровати, а также применял «иные недопустимые способы воспитания».

Отмечается, что об истязании детей в правоохранительные органы сообщила бабушка мальчиков.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дети из семьи изъяты и помещены в социальное учреждение.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст.117 УК РФ («Истязание»).

Ранее, 25 декабря, омский суд вынес приговор 57-летней женщине, которая жестоко обращалась с тремя опекаемыми ею детьми. Фигурантке назначили наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно. По данным следствия, в период с декабря 2020-го по сентябрь 2022 года в Алтайском крае, а позже в городе Омске обвиняемая применяла к своим трем опекаемым в возрасте 14, 13 и 9 лет неправомерные методы воспитания. Отмечается, что при малейших провинностях или мнимых непослушаниях она оскорбляла детей и наносила им телесные повреждения.