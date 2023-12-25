Жительнице Омской области дали условный срок за истязание опекаемых детей

Омский суд вынес приговор 57-летней женщине, которая жестоко обращалась с тремя опекаемыми ею детьми. Фигурантке назначили наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Омской области.

Женщину признали виновной в совершении преступлений по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетних») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Кроме того, по иску прокуратуры, суд постановил взыскать с нее компенсацию за причинение морального вреда по 150 тыс. рублей в пользу каждого ребенка.

По данным следствия, в период с декабря 2020-го по сентябрь 2022 года в Алтайском крае, а позже в городе Омске обвиняемая применяла к своим трем опекунам в возрасте 14, 13 и 9 лет неправомерные методы воспитания. Отмечается, что при малейших провинностях или мнимых непослушаниях она оскорбляла детей и наносила им телесные повреждения.

«В ходе следствия обвиняемая была отстранена от опекунства, дети помещены в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В адрес органов опеки внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления», — говорится в материале.

В ведомстве добавили, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что московский районный суд Калининграда вынес приговор отцу, который избил сына за плохую учебу. Суд признал мужчину виновным по п. «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.