Китайские банки перестали принимать платежи в долларах из России

Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с Россией после ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023-го, рассказал «Известиям» источник на отечественном банковском рынке. Он добавил: некоторые игроки также прекратили корреспондентские отношения с российскими.

В США 22 декабря сообщали об ужесточении контроля за соблюдением ограничений против РФ и о готовности вводить вторичные санкции в отношении иностранных банков. После этого финорганизации из поднебесной перестали проводить платежи в долларах с Россией, подтвердил «Известиям» член генерального совета «Деловой России», гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. В то же время операции в юанях идут свободно. Последний такой перевод компания провела на днях, уточнил он.

Ранее Bloomberg сообщало только о том, что китайские банки усиливают проверки платежей из РФ. В том числе, на причастность к санкционному списку и работу с оборонным сектором.

Проверки действительно ужесточаются. Но, более того, с декабря банки из Поднебесной перестали принимать платежи из России в американской валюте, подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Новые ограничения связаны с опасением китайских банков из-за возможного введения вторичных санкций, подчеркнул источник из бизнес-сообщества. Доллары легко отлеживаются. Китайские госкомпании даже стали просить отправлять оплату от третьих лиц, не связанных с Россией, поделился Алексей Порошин.

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Неслучайная церемония: банки КНР отказываются проводить платежи в долларах с РФ